ГКНБ КР задержал троих своих сотрудников за системные поборы с бизнеса

- Алина Мамаева
ГКНБ Кыргызстана продолжает масштабную кампанию по самоочищению ведомства. В рамках борьбы с коррупцией и незаконным давлением на предпринимателей задержаны трое действующих офицеров спецслужбы, а также ряд чиновников из других государственных структур, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, была выявлена устойчивая схема систематического вымогательства денежных средств у субъектов бизнеса. Сотрудники Госкомитета, используя служебное положение, организовали сеть поборов, в которую были вовлечены должностные и третьи лица.

9 апреля 2026 года в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ сотрудники ведомства с инициалами А.К., А.А.Б. и К.Д.К. Вместе с ними задержаны работники проверяющих госорганов - С.У.Ж., О.Г.И. и К.У.Н., также причастные к противоправным действиям.

Руководство ведомства подчеркивает, что акцент делается на бескомпромиссном избавлении от "нечистоплотных" кадров. В настоящее время рассматриваются меры, которые навсегда запретят лицам, уволенным за подобные нарушения, возвращаться на службу в любые правоохранительные органы страны.

ГКНБ заявляет, что работа по выявлению сотрудников, дискредитирующих репутацию органов национальной безопасности, носит системный характер и будет продолжена до полной ликвидации коррупционных механизмов.


