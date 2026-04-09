"Цена одной чашки чая в кабинете Камчы Ташиева - 10 миллионов долларов"

Основатель холдинга "Аю" Шаршенбек Абдыкеримов заявил о предполагаемых переговорах в ГКНБ, в ходе которых, по его словам, сумма выплат со стороны компании увеличилась с 20 до 30 миллионов долларов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на его заявления в открытых источниках.

По данным изданий, события относятся к июлю 2023 года. В этот период генеральный директор ОсОО "Аю" Тыныбек Исаев находился на допросе в МВД, и тогда же финансиста компании Нурлана Абдыраева пригласили в ГКНБ.

Его провели в кабинет главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, где также находился Равшан Сабиров. В ходе встречи, по его словам, обсуждался вопрос урегулирования претензий.

По его словам, на выполнение условий был установлен срок в 30 дней. После этого, как утверждается, начались задержания сотрудников компании.

Ниже приводится публикация Шаршенбека Абдыкеримова без изменений.

"Сколько стоит чашка чая в кабинете у Камчы Ташиева?

В июле 2023 года в ГКНБ вызвали генерального директора Ос ОО " АЮ " Исаева Т.А.

На тот момент он уже находился на допросе у следователя МВД.

На встречу в ГКНБ поехал финансист Нурлан Абдыраев.

Его провели через проходную прямо в кабинет Камчы Ташиева.

В кабинете за чаем сидели Камчы Ташиев и Равшан Сабиров.

Нурлана пригласили присоединиться.

Разговор начался с того, что он озвучил: за допущенные нарушения компания "Аю" готова выплатить штраф - 20 миллионов долларов.

Но его перебил Камчы Ташиев: Заплатите 30 миллионов долларов.

После чашки чая Нурлан согласился.

Выйдя из здания ГКНБ, он позвонил мне радостный: "Всё хорошо, чай попили, договорились. Платим 30 миллионов долларов".

Я был в шоке.

- Ты что сделал?

Ты только что выпил чай на дополнительные 10 миллионов долларов.

До этого речь шла совсем о другом: внести активы на 20 миллионов - здание, завод.

У нас были реальные проекты и инвесторы: ОАО "Касиет" в Токмаке, хлопковые заводы в Ошской и Джалал-Абадской области.

Азербайджанские инвесторы готовы были заходить в хлопковый бизнес на юге Кыргызстана.

Но у бизнеса не лежат дома мешки с наличными. У бизнеса есть оборотные средства, активы, производство и обязательства.

Я спросил Нурлана:

- Почему ты меня не предупредил до встречи?

Он ответил:

- Всё было срочно, не успел.

В итоге Камчы Ташиев дал 30 дней, чтобы принести 30 миллионов долларов наличными.

А уже через месяц начались аресты: генерального директора "АЮ", бухгалтеров, технологов и других простых сотрудников.

Вот так иногда в Кыргызстане выглядит "чашка чая". Цена одной чашки чая в кабинете Камчы Ташиева - 10 миллионов долларов".