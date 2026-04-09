Как гражданам Кыргызстана въехать и зарегистрироваться в России в 2026 году

На основании постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22.06.2022 года № 392 было учреждено Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации. Задачами Представительства являются защита законных прав и интересов граждан Кыргызской Республики по вопросам миграции в Российской Федерации и оказание содействия гражданам Кыргызской Республики в осуществлении ими трудовой деятельности в Российской Федерации.

Представительством по основным направлениям деятельности с ноября 2022 года по март 2026 года было оказано содействие в получении невыплаченной заработной платы 1 643 гражданам Кыргызской Республики в Российской Федерации на общую сумму 121 млн 299 тыс. 200 рублей, а также оказано содействие 27 гражданам Кыргызской Республики в получении от работодателей компенсации за причиненный ущерб здоровью, связанный с производственной травмой, в сумме 27 млн 772 тыс. рублей.

В целях защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики за вышеуказанный период Представительством проведен 1 291 выезд в уполномоченные государственные органы г. Москвы и Московской области (отделения полиции, суды, прокуратуру, отделы по вопросам миграции, следственный комитет и т. д.) по обращениям 3 711 граждан Кыргызской Республики. Кроме этого, Представительством с ноября 2022 года по март 2026 года при личном приеме, а также по телефону предоставлены юридические консультации и оказано правовое сопровождение 59 292 гражданам по миграционному законодательству Российской Федерации и иным вопросам. Для обеспечения законного пребывания кыргызстанцев в России Представительством на постоянной основе проводится информационная работа по разъяснению законов Российской Федерации.

Что необходимо знать гражданам Кыргызской Республики, планирующим въезд в Российскую Федерацию

Иностранным гражданам, планирующим въезд в Российскую Федерацию, в том числе гражданам Кыргызской Республики, необходимо подать соответствующее заявление через мобильное приложение RuID не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию. В случае экстренного лечения, тяжелой болезни или смерти близких родственников, при подтверждении соответствующими документами, заявление должно быть подано через мобильное приложение не менее чем за 4 часа до въезда в Россию. В заявлении необходимо указать дату въезда на территорию России, цель поездки, срок пребывания, регионы России, в которые планируется въезд, а также приложить фото и данные паспорта, с которым будет пересекаться граница.

Для законного пребывания на территории России гражданам Кыргызской Республики необходимо своевременно осуществлять следующие обязательные процедуры:

  1. пройти медицинское освидетельствование (ежегодно), государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование (в течение 30 дней со дня въезда в Россию);
  2. встать на миграционный учет в территориальном миграционном органе по месту временного пребывания. Граждане Кыргызстана, въехавшие для трудовой деятельности в Москву и Московскую область, осуществляют миграционный учет посредством приложения "Амина" (в течение 30 дней со дня въезда в Россию);
  3. заключить трудовой договор или гражданско-правовой договор (для граждан, прибывших с целью осуществления трудовой деятельности);
  4. продлить сроки временного пребывания на основании трудового или гражданско-правового договора (путем получения в миграционных органах отметки на миграционной карте) в территориальных отделах по вопросам миграции МВД России по месту временного пребывания или проживания (в течение 90 дней со дня въезда в Россию).

За получением консультаций можно обратиться в Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 7, стр. 5 (метро "Полянка"). Телефоны: +7 996 968 98 97.

Руководитель Представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в РФ, заслуженный юрист КР - Галиева Жаркынай Душаевна.


