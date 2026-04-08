В Бишкеке построят новый кампус КРСУ на 15 тысяч студентов

- Назгуль Абдыразакова
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения с правительством Российской Федерации о строительстве кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ был принят Жогорку Кенешем 18 марта 2026 года.

Соглашение предусматривает создание в Кыргызстане современного кампуса университета, рассчитанного на 15 тысяч студентов. Проект включает развитие образовательной, научной и социальной инфраструктуры, а также оснащение объекта современным оборудованием.

Стороны договорились о координации работ на всех этапах - от проектирования и финансирования до строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

Ожидается, что реализация проекта позволит повысить качество высшего образования и научной деятельности, а также укрепить гуманитарное сотрудничество между Кыргызстаном и Россией.

Соглашение было подписано 26 ноября 2025 года в Бишкеке.


