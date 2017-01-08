Установлена личность подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле

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Турецкая полиция установила личность подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле. По информации газеты Daily Sabah, нападавший - выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски стрелка, которому удалось скрыться после нападения в ночном клубе Reina.

Ранее сообщалось, что в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Киргизии Яхье Машрапов. В эфире турецкого телеканала TRT World была продемонстрирована фотография загранпаспорта на его имя.

Впоследствии мужчина заявил, что не имеет отношения к этому нападению. По словам Машрапова, он прилетел в Турцию 1 января уже после того, как произошел теракт. В Стамбуле он занимался делами, связанными с торговлей.

Напомним, в ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле неизвестный террорист открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".

URL: http://www.vb.kg/353219
Теги:
Турция, теракт
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