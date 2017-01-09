Кыргызстанские школьники посетят Японию

Школьники из Кыргызстана в возрасте от 15 до 18 лет посетят Японию. Об этом сообщает Министерство образования и науки КР.

Сообщается, что данный визит инициирован Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии в рамках программы Sakura Science Plan. Дети пройдут краткосрочное обучение в Японии.

Всего было отобрано 10 школьников из более чем 100. Условиями конкурса было написание эссе. Такое требование было у японской стороны. Сам конкурс проводило Министерство образование и науки. Комиссию же составили представители Научно-исследовательского института физико-технических проблем при КГТУ им. И.Раззакова, Центра преподавания, обучения и технологий при АУЦА, МОН КР.

Все расходы - перелет, проживание и питание покроет японская сторона.