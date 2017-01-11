МИД: кыргызстанец устроил ДТП в России. Погиб 4-летний ребенок

МИД КР подтвердил сообщения российских СМИ о том, что гражданин Кыргызстана стал виновником ДТП в Саратовской области, в результате чего скончался 4-летний мальчик.

ДТП произошло вечером на трассе Нижний Новгород – Саратов в Петровском районе Саратовской области. Столкнулись три машины - грузовой автомобиль "Hyundai", легковые автомобили "ВАЗ-21093" и "Daewoo".

За рулем грузового автомобиля находился гражданин Кыргызстана Б.Ш., 1986 года рождения.

По предварительной версии, он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем "ВАЗ-21093" и "Daewoo", в результате чего 4-х летний мальчик в "ВАЗ-21093" от полученных травм скончался на следующий день.

Следственный отдел Саратовской области возбуждил уголовное по статье 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ.

Кыргызстанца взяли под стражу на два месяца.