Полпред Нарына: Я готов уйти в отставку, если в области нет угля

Сегодня, 12 января, на заседании парламента, депутат от фракции "Онугуу прогресс" Камчыбек Жолдошбаев заявил, что полномочное представительство правительства в Нарынской области занимается показухой, демонстрируя четыре машины с углем. По данным парламентария, населению в области не хватает твердого топлива.

"По телевидению показывают, что угля нет, вы говорите, что он есть. В таком случае либо вы должны уйти с должности, либо телевидение", - заявил Жолдошбаев.

На это полпред правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов ответил, что если обнаружится отсутствие угля, он готов уйти в отставку. В свою очередь депутат попросил прокомментировать смерть десятерых человек в области.

На это полпред поспешил оправдаться. "Одного сбила машина, двое граждан Ак-Талинского района умерли из-за того, что вышли искать скот и замерзли. Один человек погиб под сошедшей лавиной", - ответил Кайыпов.