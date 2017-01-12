Полпред Нарына: Я готов уйти в отставку, если в области нет угля

308  0
Аида Джумашева

Сегодня, 12 января, на заседании парламента, депутат от фракции "Онугуу прогресс" Камчыбек Жолдошбаев заявил, что полномочное представительство правительства в Нарынской области занимается показухой, демонстрируя четыре машины с углем. По данным парламентария, населению в области не хватает твердого топлива.

"По телевидению показывают, что угля нет, вы говорите, что он есть. В таком случае либо вы должны уйти с должности, либо телевидение", - заявил Жолдошбаев.

На это полпред правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов ответил, что если обнаружится отсутствие угля, он готов уйти в отставку. В свою очередь депутат попросил прокомментировать смерть десятерых человек в области.

На это полпред поспешил оправдаться. "Одного сбила машина, двое граждан Ак-Талинского района умерли из-за того, что вышли искать скот и замерзли. Один человек погиб под сошедшей лавиной", - ответил Кайыпов.

URL: http://www.vb.kg/353500
Теги:
Нарынская область, парламент, правительство
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  