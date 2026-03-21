Погода
$ 87.45 - 87.75
€ 100.40 - 101.25

Бишкек ждет масштабная реновация зеленых зон

411  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия Бишкека совместно с муниципальным предприятием "Бишкекзеленстрой" и районными администрациями приступает к реализации масштабного плана по реконструкции и строительству общественных пространств. Городские службы намерены не просто обновить зеленые насаждения, но и полностью переосмыслить инфраструктуру отдыха: в парках и скверах приведут в порядок пешеходные дорожки, установят современное освещение и обустроят площадки для досуга горожан. Особое внимание будет уделено созданию комфортной среды в жилых массивах и микрорайонах, что должно существенно улучшить экологическую ситуацию в столице.

В Ленинском районе основные работы затронут популярные прогулочные зоны, включая бульвар Молодой Гвардии, парк имени Чапаева и Аллею журналистов. Реконструкция также охватит сквер по улице Чортекова и территории, прилегающие к кинотеатру "Манас" и театру драмы имени Ш. Термечикова. В Первомайском районе акцент сделан на знаковых центральных объектах - Дубовом парке, бульваре Эркиндик и сквере Тоголока Молдо. Кроме того, планируется восстановление фонтана "Рыбки" и строительство совершенно новых зон отдыха на улице Профсоюзной и в районе школы №54.

Самый внушительный объем работ запланирован в Свердловском районе. Здесь обновят парки "40 лет Кыргызстана", "Красный строитель" и "Кожзавод", а также разобьют новые зеленые зоны в жилмассивах Ак-Бата, Дордой и Энесай. Благоустройство коснется и микрорайона Аламедин-1, а на месте бывшего рынка "Дан" на пересечении улиц Саадаева и Кыргызской появится современный сквер. В Октябрьском районе развитие пойдет по пути максимального охвата микрорайонов: строительство скверов запланировано в большинстве жилых секторов - от 3-го до 12-го микрорайона, включая новые зоны отдыха в Кок-Жаре, Кырман и Тунгуче.

Эколог и урбанист Дмитрий Переяславский подчеркивает, что такая стратегия развития парков по принципу шаговой доступности напрямую влияет на качество жизни и здоровье горожан. По мнению эксперта, крайне важно, чтобы парки находились в 5–10 минутах ходьбы от дома. При этом ключевым фактором успеха станет создание разноуровневых посадок - сочетания высоких деревьев и кустарников, которые эффективно удерживают пыль, снижают уровень шума и формируют устойчивый микроклимат.

Вопрос расширения зеленых зон остается критически важным для Бишкека на фоне проблем с загрязнением воздуха. В зимний период уровень мелкодисперсных частиц PM2.5 в столице зачастую многократно превышает нормы ВОЗ из-за угольного отопления и плотного транспортного трафика. Эксперты сходятся во мнении, что системное озеленение является одним из самых эффективных инструментов в борьбе со смогом, помогая улавливать вредные частицы и снижать летнюю температуру в городе, что в перспективе должно сделать городскую среду более здоровой и устойчивой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456899
Теги:
озеленение, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  