Бишкек ждет масштабная реновация зеленых зон

Мэрия Бишкека совместно с муниципальным предприятием "Бишкекзеленстрой" и районными администрациями приступает к реализации масштабного плана по реконструкции и строительству общественных пространств. Городские службы намерены не просто обновить зеленые насаждения, но и полностью переосмыслить инфраструктуру отдыха: в парках и скверах приведут в порядок пешеходные дорожки, установят современное освещение и обустроят площадки для досуга горожан. Особое внимание будет уделено созданию комфортной среды в жилых массивах и микрорайонах, что должно существенно улучшить экологическую ситуацию в столице.

В Ленинском районе основные работы затронут популярные прогулочные зоны, включая бульвар Молодой Гвардии, парк имени Чапаева и Аллею журналистов. Реконструкция также охватит сквер по улице Чортекова и территории, прилегающие к кинотеатру "Манас" и театру драмы имени Ш. Термечикова. В Первомайском районе акцент сделан на знаковых центральных объектах - Дубовом парке, бульваре Эркиндик и сквере Тоголока Молдо. Кроме того, планируется восстановление фонтана "Рыбки" и строительство совершенно новых зон отдыха на улице Профсоюзной и в районе школы №54.

Самый внушительный объем работ запланирован в Свердловском районе. Здесь обновят парки "40 лет Кыргызстана", "Красный строитель" и "Кожзавод", а также разобьют новые зеленые зоны в жилмассивах Ак-Бата, Дордой и Энесай. Благоустройство коснется и микрорайона Аламедин-1, а на месте бывшего рынка "Дан" на пересечении улиц Саадаева и Кыргызской появится современный сквер. В Октябрьском районе развитие пойдет по пути максимального охвата микрорайонов: строительство скверов запланировано в большинстве жилых секторов - от 3-го до 12-го микрорайона, включая новые зоны отдыха в Кок-Жаре, Кырман и Тунгуче.

Эколог и урбанист Дмитрий Переяславский подчеркивает, что такая стратегия развития парков по принципу шаговой доступности напрямую влияет на качество жизни и здоровье горожан. По мнению эксперта, крайне важно, чтобы парки находились в 5–10 минутах ходьбы от дома. При этом ключевым фактором успеха станет создание разноуровневых посадок - сочетания высоких деревьев и кустарников, которые эффективно удерживают пыль, снижают уровень шума и формируют устойчивый микроклимат.

Вопрос расширения зеленых зон остается критически важным для Бишкека на фоне проблем с загрязнением воздуха. В зимний период уровень мелкодисперсных частиц PM2.5 в столице зачастую многократно превышает нормы ВОЗ из-за угольного отопления и плотного транспортного трафика. Эксперты сходятся во мнении, что системное озеленение является одним из самых эффективных инструментов в борьбе со смогом, помогая улавливать вредные частицы и снижать летнюю температуру в городе, что в перспективе должно сделать городскую среду более здоровой и устойчивой.