В Чуйской области и Бишкеке запускают мясной кластер на 1,5 миллиарда сомов

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР обсудили запуск пилотного проекта по развитию мясного кластера. Речь идет о создании в Бишкеке и Чуйской области современной производственной цепочки - от промышленного откорма крупного рогатого скота до переработки и реализации готовой продукции.

Главная цель инициативы - объединить фермеров, логистику и торговые площадки в единую систему. На совещании потенциальным участникам разъяснили порядок вступления в проект, а также представили требования и возможности для расширения бизнеса.

Для поддержки предпринимателей предусмотрено льготное финансирование. Общий бюджет проекта составляет 1,5 миллиарда сомов. Средства будут выделяться через государственные банки - "Айыл Банк" и "Элдик Банк".

По итогам встречи участники обменялись мнениями и озвучили предложения, которые помогут сделать реализацию мясного кластера максимально эффективной. Ожидается, что проект не только увеличит объемы производства мяса, но и повысит стандарты качества продукции на внутреннем и экспортном рынках.