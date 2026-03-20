Погода
$ 87.32 - 87.79
€ 99.90 - 100.80

В Чуйской области и Бишкеке запускают мясной кластер на 1,5 миллиарда сомов

289  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР обсудили запуск пилотного проекта по развитию мясного кластера. Речь идет о создании в Бишкеке и Чуйской области современной производственной цепочки - от промышленного откорма крупного рогатого скота до переработки и реализации готовой продукции.

Главная цель инициативы - объединить фермеров, логистику и торговые площадки в единую систему. На совещании потенциальным участникам разъяснили порядок вступления в проект, а также представили требования и возможности для расширения бизнеса.

Для поддержки предпринимателей предусмотрено льготное финансирование. Общий бюджет проекта составляет 1,5 миллиарда сомов. Средства будут выделяться через государственные банки - "Айыл Банк" и "Элдик Банк".

По итогам встречи участники обменялись мнениями и озвучили предложения, которые помогут сделать реализацию мясного кластера максимально эффективной. Ожидается, что проект не только увеличит объемы производства мяса, но и повысит стандарты качества продукции на внутреннем и экспортном рынках.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456834
Теги:
мясо, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  