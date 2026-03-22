Посольство РФ в КР призвало опираться на Конституцию в языковых вопросах

На информационных ресурсах Посольства России в Кыргызстане опубликован правовой анализ, посвященный роли русского языка в республике.

"Обратили внимание на публикации кыргызских СМИ о провокационных высказываниях отдельных общественных деятелей в отношении позиций русского языка в республике, а также весеннее обострение активности в Бишкеке так называемых "языковых патрулей".

В связи с тем, что данные темы продолжают активно навязываться в информационном пространстве и приобретать конфронтационный характер, полагали бы целесообразным, не вдаваясь в полемику, акцентировать внимание на следующем.

Согласно Конституции, Кыргызская Республика (Кыргызстан) – независимое, суверенное, демократическое, унитарное, правовое, светское и социальное государство (Ст.1, п.1). Народ Кыргызстана составляют граждане всех этносов Кыргызской Республики (Ст.1, п.5). От имени народа Кыргызской Республики вправе выступать Президент и Жогорку Кенеш (Ст.1, п.6).

Согласно Конституции Кыргызской Республики, кыргызский язык – государственный язык Кыргызской Республики (Ст.13, п.1). В Кыргызской Республике в качестве официального используется русский язык (Ст.13, п.2). Представителям всех этнических групп, образующих народ Кыргызской Республики, гарантируется право на создание условий для сохранения, изучения и развития родного языка (Ст.13, п.3). Государство создает условия для обучения каждого гражданина государственному, официальному и одному из иностранных языков, начиная с учреждений дошкольного образования до среднего общего образования (Ст.46, п.4);

Согласно Конституции Кыргызской Республики, государство заботится о развитии культуры народа Кыргызстана, сохраняя обычаи и традиции, не ущемляющие права и свободы человека (Ст.21, п.1), охраняет историческое, материальное и духовное наследие народа Кыргызстана (Ст.21, п.3), обеспечивает межэтническое и межконфессиональное согласие (Ст.21, п.4).

Согласно Конституции Кыргызской Республики, никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. Лица, допустившие дискриминацию, несут ответственность в соответствии с законом (Ст.24, п.1).

Таким образом, с учетом указанных положений Конституции Кыргызской Республики, распространяемые в социальных сетях провокационные высказывания и действия ряда лиц, к тому же совершенные в период священного месяца Орозо, дискредитируют Основной закон Кыргызстана, подрывают государственные устои и способствуют разжиганию межнациональной розни.

Кроме того, подобные акции противоречат курсу руководства Кыргызской Республики, неизменно сохраняющего бережное отношение к русскому языку, а также духу отношений стратегического партнерства и углубленного союзничества между нашими братскими народами и странами – Россией и Кыргызстаном, объединенными общей историей, культурными и духовными ценностями", - говорится в заявлении посольства.