Минобразования обещает подключить школы к интернету. Срок до 1 сентября

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Гулиза Авазова

Министерство образования закупило более 4,2 тысячи телевизоров для средних школ. Об этом сегодня сообщила на заседании парламентской фракции министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

Как уточнила министр, в каждую будут выделены по два телевизора, чтобы учащиеся смотрели образовательные передачи. "На закупку телевизоров было затрачено 129,7 млн сомов. Планируем подключить к телеканалу до мая 2017 года", - сказала она.

Помимо этого, Кудайбердиева сообщила, что в 2017 году планируется подключить 620 школ к интернету. "К 1 сентября планируется подключить 70% из 620 школ, а остальные - к 1 ноября", - отметила она.

Как добавила министр, на подключение к интернету предусмотрено 89,5 млн сомов.

В прошлом году Минобразования дважды пыталось подключить школы к интернету, однако два тендера провалились.

URL: http://www.vb.kg/353552
Теги:
Интернет, школа, Министерство образования
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