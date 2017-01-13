Никитенко: В Кыргызстане качество образования снизилось

Сегодня, 13 января, в рамках встречи без галстуков депутатов попросили прокомментировать инициативу о сдвиге начала учебного года на 15 сентября.

По словам парламентария от фракции "Ата Мекен" Натальи Никитенко, данная инициатива не выдерживает критики. Она, по словам депутата, напоминает отдаленные годы, когда нужно было своевременно собирать урожай.

"Подобная инициатива противоречит здравому смыслу. Детям нужно получать качественное образование, и для того чтобы его получить, ребенку нужно не работать, а заниматься учебой. Нагрузка школ рассчитана на то, чтобы дети получали знания с 1 сентября по май. Если сравнивать оценки и знания учащихся, результаты нашей страны на низком уровне. Тут дело даже не в загрузке учеников, ее снизили, но качество образования ухудшилось. Результаты, которые показывают наши ученики, об этом говорят", - отметила Никитенко.