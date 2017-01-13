Гражданин Турции похитил соотечественника в Бишкеке. Хотел выкуп $200 тыс.

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Глеб Куренев

В Бишкеке гражданин Турции, который проживал в Кыргызстане с 2006 года, похитил своего успешного соотечественника с целью выкупа. Запросить он планировал 200 тысяч долларов. Подробностями дела с "ВБ" поделилась прокуратура Первомайского района.

По данным милиции, 30-летний уроженец Турции Серткал али Риза столкнулся с финансовыми трудностями и не нашел ничего лучше, кроме как похитить человека и потребовать выкуп.

4 августа прошлого года он начал готовить план похищения состоятельного предпринимателя из Турции. Вместе со своим знакомым И. Касановым он собирался вывезти бизнесмена в Таджикистан и потребовать с его родственников 200 тысяч долларов. Касанов должен был получить долю от выручки за помощь в похищении и доставке жертвы до Баткенской области.

Касанов на сделку согласился, но рассказал о предстоящем похищении правоохранительным органам.

А турецкий подданный в это время начал готовиться к похищению и закупил футболку, кепку, топор, нож с ножнами и веревки. 12 августа сообщники начали слежку за предпринимателем. Когда тот возвращался домой, припарковав автомобиль, Серткал Али Риза повалил жертву на землю и начал бить. Позже он посадил бизнесмена в салон машины и стал ему угрожать.

Спустя некоторое время на место подъехали сотрудники милиции, злоумышленника арестовали.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, бизнесмен пострадал не сильно - у него несколько ссадин на голове и спине.

В ходе судебных разбирательств Серткал Али не признавал свою вину и заявлял, что на похищение его подтолкнул как раз-таки Касанов, которому необходимо было выплачивать кредит. Кроме того, он заявил, что физической силы в отношении турецкого бизнесмена не применял, а напротив, вежливо попросил пройти в машину. Ссадины же на бизнесмене появились от неосторожности, мол, упал, пока он шел к автомобилю.

Сам же бизнесмен в суде рассказал, что его силой начали тащить в автомобиль, а когда он начал сопротивляться, его повалили и стали бить ногами. По его словам, в салоне машины Серткал Али попросил у напарника оружие, а когда тот не дал, достал из-под сиденья топор и начал замахиваться на жертву.

26 декабря 2016 года Первомайский районный суд признал виновным Серткал Али Ризу в совершении преступления, предусмотренного статьей 28 "Покушение на преступление" и "Похищение человека" УК КР и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Кроме того, осужденный должен выплатить 56 тысяч сомов потерпевшему за услуги переводчика и адвоката и 10 тысяч за причинение морального вреда.

URL: http://www.vb.kg/353571
Теги:
Первомайский район, похищение, суд, Турция
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