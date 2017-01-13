В горах энергетики лопатами расчистили проблемные участки ЛЭП на юге страны

С 9 по 12 января энергетики провели внеплановый пеший обход высоковольтной линии "Урумбаш - Жетиген", проходящей по горным перевальным участкам Джалал-Абадской области.

В результате осмотра трассы ЛЭП, в районе перевала Сары-Кыр около 30 метров проводов остались под снегом, глубиной около 2 метров. Надо отметить, это был не лавинный сход, а пургой засыпанная снежная масса.

Проблемный участок был расчищен вручную, лопатами. Привлечение спецтехники не представлялось возможным в связи с закрытием дороги с ноября месяца. Сами энергетики также добирались пешком до мест назначения.

В настоящий момент работа линии полностью приведена в соответствие.

В период ремонта указанной ЛЭП, от которой питает Тогуз-Тороуский район Джалал-Абадской области и комбинат "Макмалзолото", снабжались электроэнергией по резервной схеме бесперебойно.

В ОАО "НЭСК" сообщили, что на этой линии неоднократно происходят аварийные отключения, связанные с природно-климатическими условиями. Участки горных линий электропередачи на высотах 3000-3500 метров над уровнем моря, подвержены опасности схода лавин, разрушительным ветрам, и в период с октября по май аварийные участки ЛЭП на таких трассах недоступны для автотранспорта, зачастую энергетики в тяжелых условиях устраняют подобные неполадки собственными усилиями и подручными средствами.