4-летняя девочка прочитала 1 000 книг. Ее пригласили в библиотеку Конгресса

Четырехлетняя Далия Арана (Daliyah Arana) из американского города Гейнсвилл прочитала 1 000 книг и посетила библиотеку Конгресса. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на Buzzfeed.

Как рассказал в интервью изданию отец девочки Мигель, Далия научилась читать еще до того, как ей исполнилось два. Свою первую книгу (Ann's Big Muffin) девочка прочла в 2 года 11 месяцев.

Написать в библиотеку Конгресса США была идея ее матери, Халимы (Haleema).

"Я подумала, почему бы не расширить ее кругозор и взять ее в самую большую библиотеку в мире? Я отправила сообщение на почту с описанием ее достижений; она уже была героем местных новостей и газет. Они сразу же ответили и пригласили всех нас", - говорит Халима.

В течение двухчасового визита Далия встретилась с 14-ым Библиотекарем Конгресса доктором Карлой Хейден (Carla Hayden). Она позволила девочке посидеть за ее столом и поговорила с ней о книгах, впоследствии сообщив об этом в личном и официальном Твиттере библиотеки.