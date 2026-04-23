Минтруда и БГУ подписали меморандум о сотрудничестве

В Бишкеке прошла ярмарка вакансий с участием около 100 организаций. Соискателям предложили более 5 тысяч рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Мероприятие состоялось в здании Кыргызского государственного университета имени К. Карасаева. Оно объединило ярмарку вакансий "День карьеры" и День открытых дверей.

По данным организаторов, вакансии были представлены в сферах производства, транспорта, обслуживания, финансов и телекоммуникаций.

Первый заместитель министра труда Камчыбек Досматов отметил, что подобные ярмарки регулярно проводятся в регионах для содействия занятости населения.

Согласно данным Нацстаткома, численность безработных в Кыргызстане составляет 104,7 тысячи человек, уровень безработицы - 3,7%.

По словам Досматова, несмотря на снижение числа официально зарегистрированных безработных, среди них остаются вернувшиеся мигранты и граждане, ищущие работу по своей квалификации.

В рамках мероприятия Министерство труда и Бишкекский государственный университет подписали меморандум о сотрудничестве в сфере занятости и рынка труда.

Участники ярмарки смогли напрямую пообщаться с работодателями, а также получить информацию о бесплатных краткосрочных курсах, временной занятости, стажировках для молодёжи и возможностях самозанятости по программе "социальный контракт".