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В Кыргызстане выявили мошенническую схему при оформлении соцконтрактов

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство труда, социального обеспечения и миграции предупредило граждан о случаях мошенничества при оформлении социальных контрактов. По данным ведомства, в Баткенской области выявлены факты вымогательства денег у семей, являющихся получателями государственной помощи.

Нарушения были обнаружены в ходе планового мониторинга программы социальных контрактов, проведённого Баткенским межрайонным управлением министерства. Неизвестные лица под предлогом содействия в оформлении социального контракта требовали денежные средства у граждан.

После выявления фактов вымогательства Министерство обратилось в правоохранительные органы. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело.

В Минтруда напомнили, что социальные контракты оформляются исключительно через территориальные подразделения министерства в соответствии с законодательством. Денежные средства перечисляются напрямую на банковский счёт получателя без посредников, комиссий и каких-либо дополнительных платежей.

Ведомство призвало граждан сохранять бдительность и сообщать в правоохранительные органы или территориальные подразделения министерства о любых случаях требования денег за содействие в получении социального контракта.

В министерстве подчеркнули, что защита прав граждан и обеспечение законности при реализации социальных программ остаются одними из приоритетных задач ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/459245
Теги:
вымогательство, мошенничество, Кыргызстан, деньги, Минтруда
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