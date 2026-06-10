В Кыргызстане выявили мошенническую схему при оформлении соцконтрактов

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предупредило граждан о случаях мошенничества при оформлении социальных контрактов. По данным ведомства, в Баткенской области выявлены факты вымогательства денег у семей, являющихся получателями государственной помощи.

Нарушения были обнаружены в ходе планового мониторинга программы социальных контрактов, проведённого Баткенским межрайонным управлением министерства. Неизвестные лица под предлогом содействия в оформлении социального контракта требовали денежные средства у граждан.

После выявления фактов вымогательства Министерство обратилось в правоохранительные органы. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело.

В Минтруда напомнили, что социальные контракты оформляются исключительно через территориальные подразделения министерства в соответствии с законодательством. Денежные средства перечисляются напрямую на банковский счёт получателя без посредников, комиссий и каких-либо дополнительных платежей.

Ведомство призвало граждан сохранять бдительность и сообщать в правоохранительные органы или территориальные подразделения министерства о любых случаях требования денег за содействие в получении социального контракта.

В министерстве подчеркнули, что защита прав граждан и обеспечение законности при реализации социальных программ остаются одними из приоритетных задач ведомства.