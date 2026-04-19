"Агроном в каждое село": в Кыргызстане готовят масштабную аграрную реформу

- Светлана Лаптева
В Кыргызстане инициировано обсуждение комплексной реформы сельскохозяйственного сектора, направленной на развитие органического производства и адаптацию к климатическим вызовам. Ключевые аспекты поддержки фермеров стали главной темой заседания рабочей группы в Жогорку Кенеше, состоявшегося 17 апреля.

В ходе дискуссии депутаты, аграрии и представители профильных ведомств признали, что на текущем этапе отрасль развивается фрагментарно. Основными препятствиями для роста были названы несовершенство нормативной базы и отсутствие слаженной координации между государственными структурами.

Для решения этих проблем предложен ряд системных мер:

Научный подход: создание специализированного научно-исследовательского института почвоведения для мониторинга земель.

Органические зоны: доработка законодательства для формирования территорий, полностью ориентированных на экологически чистую продукцию.

Специалисты на местах: внедрение системы, при которой в каждом селе будет работать квалифицированный агроном.

Председатель рабочей группы Махабат Мавлянова подчеркнула, что усиление роли специалистов на местах позволит фермерам получать адресные консультации, основанные на научных данных. Ожидается, что такая поддержка поможет аграриям работать по единым стандартам, улучшать качество почвы и существенно повышать урожайность.


Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
Сейчас читают
