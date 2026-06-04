В Бишкеке эксперты призвали сохранить бульвар Молодой Гвардии

В Бишкеке состоялся авторитетный круглый стол на тему "Без срока давности: сохранение исторической памяти, как фактор межнационального согласия и воспитания патриотизма". Организатором дискуссии выступил Центр экспертных инициатив (ЦЭИ) "Ой Ордо". Известные политологи, военные эксперты и общественные деятели обсудили критическую важность защиты исторической правды о Великой Отечественной войне на постсоветском пространстве и связь поколений, защищавших родину в разные эпохи.

Директор ЦЭИ "Ой Ордо" Игорь Шестаков в своем выступлении подчеркнул, что прошедшее в этом году шествие "Бессмертного полка" наглядно доказало: для десятков тысяч граждан история ВОВ остается глубоко личной, семейной историей. Только в столице республики на марш памяти вышли более 30 тысяч человек.

"Попытки искусственно связать это движение с геополитическими играми в нашей республике обречены на провал. Но проблемы с сохранением истории ВОВ остаются, одна из ключевых – в школах КР уделяется лишь 2 часа на изучение истории Второй мировой войны. Именно поэтому с 2025 года ЦЭИ "Ой Ордо" реализует проект "Уроки памяти", цель которого – хотя бы немного восполнить вакуум, возникший в образовательном пространстве", - заявил Игорь Шестаков.

В качестве примера эксперт привел случай в одной из школ Чуйской области, где из ста присутствующих учеников лишь один смог ответить, сколько кыргызстанцев получили звание Героя Советского Союза. На этом тревожном фоне недоумение аналитиков вызвало недавнее решение столичного муниципалитета переименовать бульвар Молодой Гвардии прямо накануне 9 мая. По мнению участников круглого стола, это очередной шаг к утрате исторической памяти. Итогом мероприятия станет официальное обращение к президенту Садыру Жапарову, который не раз отмечал важность сохранения памяти о войне, с просьбой сохранить название бульвара ради подрастающих поколений.

Не менее важной темой дискуссии стали трагические Баткенские события 1999–2000 годов. Руководитель "Ой Ордо" напомнил о необходимости чтить память солдат, остановивших прорыв международных террористов. Эту тему также решено включить в проект "Уроки памяти", тем более что инициативу поддержали в секретариате ОДКБ, чья военно-техническая помощь в те годы сыграла решающую роль.

"Мы добавим баткенскую тему в проект "Уроки памяти", чтобы наша молодежь знала о тех героях, которые отдали свои жизни и воевали с боевиками из Афганистана ради нашей сегодняшней безопасности. Это и есть реальные примеры патриотизма, и о них нельзя забывать. Тем более, что среди баткенцев есть те, чьи родные воевали во время ВОВ, что является символом связи поколений, защищавших свою родину", - заключил Шестаков.

Подробностями организации майского шествия поделилась координатор движения "Бессмертный полк Кыргызстан" Зульфира Хайбуллина. Она откровенно рассказала, что в этом году координаторы столкнулись с жесткими бюрократическими препятствиями, и мэрия Бишкека затягивала выдачу разрешения буквально до последней недели. Ситуацию удалось переломить только после широкой огласки в прессе и вмешательства депутатов Жогорку Кенеша.

"Я прямо заявляю, что движение "Бессмертный полк Кыргызстана" - это наше кыргызское движение нашей страны, нашего народа, и оно вне политики. Это дань памяти подвигу наших ветеранов ВОВ. Отличие нашей колонны в том, что в ней идут люди разных национальностей, разного вероисповедания, разного социального статуса и возраста, но все мы, как одна семья. Я считаю, что наша колонна особенная – добрая, душевная, потому что мы все выросли на этой памяти", - поделилась мнением спикер.

Эту позицию поддержал бывший первый замминистра обороны КР, кандидат философских наук Мурат Бейшенов, отметивший, что среди стран СНГ именно в Кыргызстане акция проходит на столь высоком и исключительно добровольном уровне. В то же время военный эксперт констатировал, что в глобальной информационной войне постсоветское пространство пока уступает Западу, где развернута мощная идеологическая махина по переписыванию истории. По данным Бейшенова, не более 5% жителей западных стран сейчас знают о решающей роли СССР в разгроме нацизма.

"Мы проигрываем в информационной войне. Сейчас происходит демонтаж памятников, постоянно происходят вбросы фейков, уже Сталина к Гитлеру приравняли. Мы все это видим, но надеемся, что правда победит. Нет, она не победит, если мы будем молчать, не будем показывать и доносить до всех эту правду. Прежде всего, нужно начинать с детей. Наше поколение выросло на рассказах ветеранов ВОВ, а нынешняя молодежь их не застала. А когда не остается живых свидетелей, тяжелее говорить о Великой Отечественной войне", - отметил военный эксперт.

По мнению спикера, с современной молодежью нужно работать иначе. Молодым людям не интересно слушать длинные доклады, поэтому историю необходимо преподносить в интересной форме и учиться говорить с ними на их языке, воспитывая гордость за предков.

Как непосредственный участник Баткенской кампании, генерал-майор Бейшенов поддержал расширение школьной программы за счет южных событий. Он вспомнил, что именно Игорь Шестаков в своих публикациях предупреждал о затаившихся у границ террористах за год до нападения, за что даже вызывался на допросы в прокуратуру. Страна оказалась тактически и технически не готова к первому вторжению, осознание пришло лишь к 2000 году, когда армия перешла на использование снайперов и авиации вместо тяжелых танков.

"После Феликс Кулов назвал эти боевые столкновения "Баткенскими событиями", но я считаю, что это была настоящая война. Боевики напали не только на Кыргызстан, через нашу территорию они намеревались прорваться в Узбекистан. Потери боевиков составили 17 человек, тогда как мы потеряли 53 солдата, двое до сих пор считаются пропавшими без вести, многие получили ранения и стали инвалидами. Но об этом сейчас редко вспоминают. Мы должны помнить уроки той войны, поскольку вопрос терроризма сейчас крайне актуален. Особенно со стороны Афганистана", - резюмировал Мурат Бейшенов.