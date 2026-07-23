Депутат ЖК Самаков: Время подтвердило правильность выбора Кыргызстана

За 25 лет успешного функционирования ШОС стала авторитетной многосторонней площадкой с широкой повесткой дня. Сегодня ШОС с ее колоссальным политическим, экономическим, человеческим и культурным потенциалом по праву можно назвать гарантом обеспечения региональной безопасности, обширным пространством взаимовыгодного экономического сотрудничества и надежным проводником укрепления культурных связей.

В этом плане для Кыргызстана председательство в ШОС является большой честью и одновременно огромной ответственностью. Будучи председателем в ШОС, мы считаем своей главной целью - продвинуть взаимодействие в организации на еще более высокий уровень и обеспечить дальнейшую эффективность ее работы, отметил в интервью VB.KG депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков.

Кубанычбек Карганбекович, какие принципы позволяют ШОС гармонично развиваться во всех сферах – политической, экономической, культурно-гуманитарной и других?

- Важные принципы, которые помогли ШОС состояться и постепенно расширить своё влияние в регионе и в мире – это демократичность и взаимное уважение. ШОС изначально отказалась от вмешательства во внутренние дела стран-членов. В этой организации никто не навязывает друг другу свою идеологию, собственные законы, нормы и стандарты. Здесь нет "старших" и "младших" партнёров. Все участники равны и каждый имеет равный голос. Китай или Индия, имеющие население более миллиарда, имеют такой же голос, как Кыргызстан. Демократичная процедура, при которой любые решения ШОС принимаются на основе консенсуса, позволяют каждому государству-члену быть услышанным и учтённым. Именно это и обеспечивает успешность всех проектов ШОС. Будь то в экономике, в политике, в гуманитарной сфере или в области безопасности.

Расширение придает ШОС солидность, но повышает ли оно ее эффективность?

- Логичный вопрос. К примеру, в том же Евросоюзе после его расширения за счёт стран Восточной Европы процедура принятия решений на уровне ЕС существенно усложнилась. Также есть мнение, что они на тот момент не соответствовали уровню и стандартам Западной и Центральной Европы и их включение было преждевременным.

Такой риск есть. Но стоит учитывать разницу. Если ЕС – это своеобразное квази-государство, имеющее наднациональные институты, общую валюту, законодательство и пр., то ШОС – это организация суверенных государств. Никто не обязан и не будет содержать одних за счёт других. Сотрудничество происходит в той мере, в какой соответствует интересам всех членов ШОС. К тому же ШОС не спешит увеличивать количество членов. Процесс включает несколько стадий, позволяющих заранее согласовывать позиции и принимать те государства, которые разделяют миссию и принципы нашей организации. Поэтому эффективность ШОС никак не страдает. Скорее наоборот.

Почему коллективный Запад болезненно, скажем так, воспринимает Евразийскую интеграцию?

- Насчёт болезненной реакции ничего не скажу, поскольку не пользуюсь такими терминами. Однако могу отметить, что расширение экономического, технологического, социокультурного и, разумеется, политического влияния ШОС делает ее всё более влиятельным конкурентам для других региональных организаций. Это вполне объяснимо. Поскольку вслед за волной глобализации и открытых рынков пришёл период региональной интеграции.

Конкуренция вернулась, но уже не как соревнование между отдельными государствами, а в форме состязания между региональными союзами. Европа и Северная Америка, которые столетиями доминировали в мировом производстве и торговле, в финансах и технологиях, столкнулись с бурным ростом в других регионах мира. ШОС, включающая более 40% населения планеты и свыше трети мировой суши, способна изменить глобальные процессы в экономике и политике. В этом смысле определённое беспокойство западных элит вполне объяснимо.

В чем конкретно выражается польза для Кыргызстана от членства в ШОС?

- Для начала, напомню, что Кыргызстан был одним из отцов-основателей этой организации. В далёком 1996 году была образована Шанхайская пятёрка, на основе которой в 2001 году и была создана ШОС. Хочу отметить, что путь к успеху не был простым или лёгким. К примеру, Китай в те годы был далёк от своей нынешней доминирующей роли в мировой экономике. Постсоветские страны, включая Россию и Кыргызстан, ещё не оправились от распада СССР и смены модели экономического и политического развития. Будущее было туманным и непредсказуемым.

Но время подтвердило правильность этого выбора. Спустя 30 лет мы имеем в лице ШОС одну из ведущих региональных организаций мира. Шанхайская организация сотрудничества объединяет в себе ресурсы, технологии, знания и опыт, позволяющие решать те вопросы, ради которых мы изначально и создавали его. А именно: безопасность и борьба с терроризмом; противодействие незаконному обороту наркотиков и транснациональной преступности; развитие торговли и инвестиций; транспортные коридоры и логистика; энергетическое сотрудничество; цифровая экономика; образование, наука, культура и туризм; экология и устойчивое развитие; здравоохранение и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Кыргызстан, даже не имея обширной территории, гигантского населения или передовых технологий, является членом и соучредителем международной организации, которая всё это включает. И именно это открывает перед нами массу дополнительных возможностей для роста и развития, укрепления мира и безопасности в нашей стране и нашем регионе.