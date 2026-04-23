В Оше задержаны должностные лица "Кызмат"

ГКНБ задержал должностных лиц ГУ "Кызмат" в Оше по подозрению в систематических поборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники учреждения, используя служебное положение, на постоянной основе взимали незаконные денежные средства за оказание государственных услуг.

Гражданки К.У.Б. и М.А.Э. действовали в целях личного обогащения и причастны к незаконной легализации пребывания иностранных граждан.

22 апреля они были задержаны в ходе оперативно-следственных мероприятий и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия.