На Кавказе найдены останки бойца из Петровки Дуйшенкула Султаналиева

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жеңиш" обращается с просьбой помочь в поиске родственников красноармейца Султаналиева Дуйшенкула 1922 года рождения, останки которого были обнаружены во время поисковых работ на Кавказе

Поисковик отряда "Наурский рубеж" Магомед Хаджимагомедов сообщил кыргызстанским коллегам об обнаружении останков бойца и направил фотографии с места проведения поисковых работ. По имеющимся документам установлено, что военнослужащий проходил службу в составе 4-й бригады и был призван Сталинским райвоенкоматом Киргизской ССР.

Однако при изучении архивных материалов возникла сложность: в одних документах имя бойца указано как Дуйпинкул Султаналиев. Также сохранились сведения, что дома его ждал отец - Кочорбаев Султаналы.

Разобраться в этой истории помогли документы электронной базы данных "Память народа". В архивных запросах, направленных в Центральный архив Министерства обороны, удалось обнаружить еще один вариант написания имени - Дуйшенкул Султаналиев. При этом запрос о судьбе военнослужащего подавал его брат, носивший фамилию Кочорбаев. В документах также указано, что боец был призван из села Петровка Сталинского района.

Благодаря этим сведениям поисковикам удалось существенно сузить круг поиска. Сейчас разыскиваются родственники Султаналиева Дуйшенкула 1922 года рождения. Известно, что его отца звали Кочорбаев Султаналы. У Дуйшнкула также был брат по фамилии Кочорбаев. До войны семья проживала, предположительно, в селе Петровка Сталинского района Киргизской ССР (ныне Московский район Чуйской области).

Если вам что-либо известно о семье Султаналиева Дуйшенкула или его родственниках, поисковики просят откликнуться.

Контакты для связи: телефон: 0555 923 603 (WhatsApp, Telegram).

Любая информация может помочь вернуть имя солдата его семье спустя более 80 лет после войны.

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