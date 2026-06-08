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Кыргызстан и Палестина сыграли вничью в Бишкеке в товарищеском матче

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по футболу завершила товарищеский матч против сборной Палестины вничью - 0:0. Игра прошла 6 июня на Главной спортивной арене имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

Матч получился напряжённым, однако ни одной из команд не удалось реализовать голевые моменты, и встреча завершилась без забитых мячей.

Ответная игра между соперниками запланирована на 9 июня и также состоится в Бишкеке.

По данным рейтинга ФИФА, сборная Палестины занимает 98-е место, тогда как Кыргызстан располагается на 107-й позиции. Обе команды продолжают подготовку к финальной стадии Кубка Азии, которая пройдёт в январе 2027 года в Саудовской Аравии.


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URL: https://www.vb.kg/459186
Теги:
Палестина, футбол, Бишкек, Кыргызстан
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