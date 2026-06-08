Кыргызстан и Палестина сыграли вничью в Бишкеке в товарищеском матче

Сборная Кыргызстана по футболу завершила товарищеский матч против сборной Палестины вничью - 0:0. Игра прошла 6 июня на Главной спортивной арене имени Долона Омурзакова в Бишкеке.

Матч получился напряжённым, однако ни одной из команд не удалось реализовать голевые моменты, и встреча завершилась без забитых мячей.

Ответная игра между соперниками запланирована на 9 июня и также состоится в Бишкеке.

По данным рейтинга ФИФА, сборная Палестины занимает 98-е место, тогда как Кыргызстан располагается на 107-й позиции. Обе команды продолжают подготовку к финальной стадии Кубка Азии, которая пройдёт в январе 2027 года в Саудовской Аравии.