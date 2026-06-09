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Кыргызстан поднялся в рейтинге ФИФА после ничьей с Палестиной

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА после товарищеского матча против сборной Палестины, который завершился со счетом 0:0.

По итогам встречи кыргызстанская команда получила 0,51 рейтингового балла и поднялась на одну строчку, заняв 107-е место. В результате Кыргызстан опередил сборную Армении.

Сборная Палестины, несмотря на ничейный результат, потеряла 0,51 балла, но сохранила свое положение в рейтинге.

Следующий матч между Кыргызстаном и Палестиной запланирован на 9 июня.


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URL: https://www.vb.kg/459217
Теги:
Палестина, футбол, Кыргызстан, ФИФА
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