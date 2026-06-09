Кыргызстан поднялся в рейтинге ФИФА после ничьей с Палестиной

Сборная Кыргызстана по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА после товарищеского матча против сборной Палестины, который завершился со счетом 0:0.

По итогам встречи кыргызстанская команда получила 0,51 рейтингового балла и поднялась на одну строчку, заняв 107-е место. В результате Кыргызстан опередил сборную Армении.

Сборная Палестины, несмотря на ничейный результат, потеряла 0,51 балла, но сохранила свое положение в рейтинге.

Следующий матч между Кыргызстаном и Палестиной запланирован на 9 июня.