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КР представил первый отечественный гражданский беспилотник на выставке ШОС

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстанская технологическая компания Qarga Group представила на международной промышленной выставке государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) первый отечественный гражданский беспилотный авиационный комплекс (БАК) самолетного типа. Платформа полностью создана местными инженерами для решения задач в сельском хозяйстве, картографии, мониторинге инфраструктуры, охране окружающей среды и других отраслях экономики. Разработка стала важным шагом на пути формирования собственной высокотехнологичной авиационной индустрии Кыргызстана.

В отличие от большинства беспилотных решений, представленных на рынке Центральной Азии, комплекс производится непосредственно в Кыргызстане. Проект ориентирован исключительно на гражданское применение и призван обеспечить государственные органы, бизнес и научное сообщество современными технологиями воздушного мониторинга, адаптированными к сложным условиям высокогорья.

По данным компании, беспилотник обладает увеличенным размахом крыла, способен выполнять полеты на высотах до 6 000 метров над уровнем моря и эффективно работать в условиях сильного ветра, характерных для горных регионов. Полностью электрическая силовая установка делает аппарат экологически безопасным, а модульная архитектура позволяет интегрировать различные типы полезной нагрузки - от оптических и тепловизионных камер до лидаров и специализированных сенсоров.

Соучредитель Qarga Group Александр Ким отметил, что производство внутри страны позволяет значительно сократить сроки поставки, обеспечить полноценное сервисное обслуживание и адаптировать платформу под конкретные задачи заказчика. Это решает проблему высокой стоимости импортных решений и отсутствия локальной технической поддержки, с которой сталкиваются многие организации.

Главный инженер компании Ильяс Исаев подчеркнул, что система изначально проектировалась для работы там, где стандартные решения теряют эффективность. Благодаря устойчивости к сильным воздушным потокам и экстремальным погодным условиям БАК надежно выполняет задачи в высокогорье, а его модульная конструкция позволяет использовать одну платформу для широкого спектра задач - от аэрофотосъемки до мониторинга сельскохозяйственных земель.

По словам разработчиков, запуск отечественного производства позволит Кыргызстану постепенно снижать зависимость от зарубежных поставщиков гражданских беспилотных систем, развивать инженерные компетенции внутри страны и создавать новые рабочие места в сфере высоких технологий.

В настоящее время Qarga Group уже работает над расширением линейки решений, включая системы автоматизированного мониторинга сельского хозяйства, интеллектуального анализа данных и специализированные платформы для задач цифровизации экономики.


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URL: https://www.vb.kg/459113
Теги:
выставка, Бишкек, Кыргызстан, ШОС
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