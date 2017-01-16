Разбившийся самолет принадлежал частной компании

Разбившийся самолёт в селе Дача-Суу принадлежал фирме "АСТ". Об этом сообщает посольство Турции в КР.

На своей официальной странице в Facebook посольство сообщает: "Мы с большим огорчением узнали, что самолёт типа "Боинг 747-400", принадлежащий фирме "АСТ", которая занимается грузоперевозками между Китайской Народной Республикой и Турцией, потерпел крушение при посадке и упал в населённом пункте около аэропорта "Манас" и что в результате этого имеются человеческие потери. Просим у Аллаха милосердия для погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

Напомним, 16 января, в 07.18 грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.