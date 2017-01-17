Послы одиннадцати стран выразили слова поддержки в книге соболезнований

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Родион Решетов

В здании министерства иностранных дел в Бишкеке открыта книга соболезнований по погибшим в крушении "Боинга 747".

В ней уже выразили слова поддержки кыргызстанскому народу послы и представители дипломатических представительств иностранных государств и руководители международных организаций. В частности, послы Франции, Швейцарии, Индии, Великобритании, Кореи, США, Украины, Японии, Туркменистана, Турции и Таджикистана.

Стоит отметить что в связи с трагедией произошедшей 16 января во всех загранучреждениях Кыргызскотана отменены все культурно-праздничные мероприятия. На зданиях приспущены государственные флаги нашей страны и также открыты книги соболезнований.

URL: http://www.vb.kg/353837
Теги:
авиакатастрофа, соболезнование, МИД
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (62 материалов)
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