Послы одиннадцати стран выразили слова поддержки в книге соболезнований

В здании министерства иностранных дел в Бишкеке открыта книга соболезнований по погибшим в крушении "Боинга 747".

В ней уже выразили слова поддержки кыргызстанскому народу послы и представители дипломатических представительств иностранных государств и руководители международных организаций. В частности, послы Франции, Швейцарии, Индии, Великобритании, Кореи, США, Украины, Японии, Туркменистана, Турции и Таджикистана.

Стоит отметить что в связи с трагедией произошедшей 16 января во всех загранучреждениях Кыргызскотана отменены все культурно-праздничные мероприятия. На зданиях приспущены государственные флаги нашей страны и также открыты книги соболезнований.