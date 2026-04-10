Провал дипломатии Трампа в конфликте с Ираном

Попытка Вашингтона решить иранский вопрос одним сокрушительным ударом столкнулась с суровой реальностью. Двухнедельное перемирие, заключенное при посредничестве Пакистана, фактически развалилось в первые же часы, так и не став фундаментом для мира.

Стратегический просчет: "Стрижка газона" не сработала

Главной ошибкой администрации Трампа эксперты называют недооценку мобильности и гибкости обороны Тегерана. Изначальный план США строился на дистанционной воздушной кампании с целью ликвидации ядерной программы Ирана без участия наземных сил. Вашингтон рассчитывал на сценарий "покоса травы" - временного подавления военного потенциала противника.

Однако Иран задействовал асимметричный ответ: блокаду Ормузского пролива и удары по нефтяной инфраструктуре союзников США в Заливе. Оказалось, что для "закрытия" мировых поставок нефти Тегерану не нужен мощный флот - достаточно морских дронов, мин и психологического давления на танкерные компании.

Почему буксуют мирные инициативы?

Одной из главных преград на пути к миру остается фундаментальное расхождение в трактовке условий соглашения: если США настаивают исключительно на полном ядерном разоружении Ирана, то Тегеран требует официального признания своего права на обогащение урана еще до начала предметных встреч. Ситуация осложняется "ливанским фактором" - Иран отказывается прекращать огонь без учета интересов группировки "Хизбалла", что встречает категорическое неприятие со стороны Израиля и Белого дома.

На этом фоне обе стороны демонстрируют опасную уверенность в собственной победе, опираясь на завышенные оценки военных успехов. В то время как Пентагон заявляет об уничтожении основной части иранских пусковых установок, Тегеран продолжает ежедневно выпускать десятки ракет и беспилотников, настаивая на том, что его арсеналы практически неисчерпаемы. Такая разница в восприятии реальности лишь затягивает конфликт, превращая его в изнурительную войну на истощение.

Тупик эскалации

Сейчас Дональд Трамп стоит перед сложным выбором. С одной стороны - риск признать провал и пойти на болезненные уступки. С другой - радикальная эскалация. В Аравийское море уже стянуты дополнительные силы морской пехоты и десантные корабли.

Вероятно, США готовят операцию по захвату иранских островов в Ормузском проливе для обеспечения безопасности судоходства. Однако такая кампания несет огромные риски потерь и не гарантирует прекращения ракетных атак на союзников. В то время как Иран ведет войну на выживание, Вашингтон все еще пытается обойтись "ограниченной операцией", что в теории игр считается классической патовой ситуацией.

На данный момент перемирие выглядит лишь технической паузой, которую обе стороны используют для перегруппировки сил перед новым витком противостояния.