Казахстанские фермеры заложники дефицита воды из Кыргызстана

- Светлана Лаптева
В Жамбылской области Казахстана старт посевной кампании омрачился острым дефицитом поливной воды. Наиболее критическая ситуация сложилась в Степновском сельском округе Кордайского района, где аграрии оказались перед угрозой полной остановки полевых работ.

Несмотря на заблаговременную закупку семян и обновление парка техники в лизинг крестьяне получили уведомления о прекращении подачи воды. По сообщениям местных земледельцев, предприятие "Казводхоз" отказывается подписывать договоры на водообеспечение через канал "Правая ветка", при этом конструктивный диалог с ведомством на данный момент отсутствует.

Власти региона в качестве выхода предложили аграриям перейти на менее влаголюбивые культуры. Однако фермеры подчеркивают, что менять планы уже поздно: посевная в разгаре, а значительные средства в семена кукурузы и люцерны уже вложены. Социальное напряжение усиливает и тот факт, что в условиях жесткого дефицита в регионе продолжают выращивать культуры с высоким водопотреблением, что вызывает вопросы к справедливости распределения ресурсов.

Проблема носит системный характер: поливные площади Жамбылской области на 80% зависят от трансграничных рек, текущих из Кыргызстана. В текущем сезоне в Орто-Токойском водохранилище накоплено на 100 млн кубометров воды меньше прошлогодних показателей. По прогнозам "Казводхоза", нехватка ресурса затронет около тысячи хозяйств в Байзакском, Таласском и Жамбылском районах.

Эксперты предупреждают, что отсутствие оперативных решений может спровоцировать не только массовое банкротство фермеров, отягощенных долгами, но и привести к локальному продовольственному кризису. В качестве долгосрочной меры рассматривается строительство новых водохранилищ внутри области, однако данные проекты пока далеки от реализации. На текущий момент аграрии южного региона остаются в состоянии неопределенности, опасаясь остаться без средств к существованию.

Стоит отметить, что водный вопрос часто становится инструментом дипломатии. Любые перебои на границе или задержки в распределении воды моментально сказываются на двусторонних отношениях, так как от этого зависит выживание тысяч крестьянских хозяйств по обе стороны границы.


