ГНС за 2016 год зарегистрировала почти 40 тыс. налогоплательщиков

Государственная налоговая служба в прошлом году зарегистрировала 39 тыс. 913 физических лиц, в том числе 18 тыс. 188 индивидуальных предпринимателей и 21 тыс. 725 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Кроме этого, за истекший год решениями налоговых органов ликвидировано 4 тыс. 582 налогоплательщика.

Напомним, с 1 января 2016 года ГНС начала осуществлять государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица. До этого функции регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей исполнял Нацстаткомитет.

После передачи этих функций Налоговой службе налогоплательщикам больше нет необходимости для посещения, как это было предусмотрено раньше, двух госорганов – статистики и налоговой службы. При этом ГНС осуществляет бесплатную регистрацию, тогда как органы статистики взимали плату в размере от 145 до 330 сомов в зависимости от региона страны.