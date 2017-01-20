США передали ОАЭ и Саудовской Аравии еще четырех заключенных Гуантанамо

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США передали четырех заключенных американской тюрьмы на военной базе в Гуантанамо властям Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, передает Би-би-си.

Трое заключенных - россиянин Равиль Мингазов, а также гражданин Афганистана Хаджи Вали Мухаммед и гражданин Йемена Яссим Мухаммед - переданы в ОАЭ. Еще один заключенный отправился на родину - в Саудовскую Аравию.

Таким образом, по данным Вашингтона, в тюрьме на военной базе в Гуантанамо остается 41 заключенный.

Освобождение россиянина Равиля Мингазова, который находился в заключении без предъявления обвинений 14 лет, было одобрено Вашингтоном еще летом 2016 года. Вашингтон подозревал Мингазова в том, что он участвовал в боях на стороне талибов в Афганистане. Сам Мингазов отрицал свою причастность к нападениям талибов.

Барак Обама, полномочия которого истекают в пятницу, обещал закрыть тюрьму Гуантанамо еще во время своего первого президентского срока. Однако многие представители как Республиканской, так и Демократической партий высказывались против этого.

США пытаются реализовать план по постепенному перемещению заключенных, в рамках которого Вашингтон договаривается с другими странами о том, чтобы они приняли бывших заключенных Гуантанамо.

В августе 2016 года Объединенные Арабские Эмираты приняли сразу 15 бывших заключенных - 12 йеменцев и троих афганцев.

URL: http://www.vb.kg/354002
Теги:
ОАЭ, Саудовская Аравия, США
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