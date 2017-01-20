Институт омбудсмена предлагает ужесточить наказание за насилие детей

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Аида Джумашева

Институт омбудсмена предлагает ужесточить наказание за насилие детей. Об этом стало известно сегодня, 20  января, в ходе круглого стола, где обсуждают поправки в Уголовный кодекс.

Так, по данным главного правозащитника Кубата Оторбаева,  статью 46 УК КР предлагается дополнить полным лишением права на занятие педагогической деятельностью по преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. Сейчас же право занимать определенные должности может быть ограничено судом на срок от одного года до пяти лет.

"Статью, предусматривающую амнистию предлагается изменить следующим образом: к лицу, отбывающему наказание в связи с совершением преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, амнистия не может быть применена.  Статью 132 УК КР предлагается изменить так: половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенное лицом, достигшим совершеннолетия, с человеком не достигшим 16 лет, наказывается лишением свободы сроком на пять лет, а также полностью запретить педагогическую деятельность. Сейчас эта статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы", - сказал Оторбаев.

Кроме того, изменения просят внести и в Уголовно-процессуальный кодекс. В частности, предлагается изменить статью по части прекращения уголовных дел. Так, согласно поправкам, не допускается прекращения уголовного дела против половой неприкосновенности детей при отказе потерпевшего.

URL: http://www.vb.kg/354012
Теги:
насилие, омбудсмен, уголовная ответственность
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