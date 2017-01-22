Мошенника, представившегося родственником пострадавших водворили в СИЗО

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Аида Джумашева

Мошенника, представившегося родственником пострадавших в авиакатастрофе водворили в СИЗО. Об этом сегодня, 22 января, "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По их данным, соответствующее решение принял суд.

Подозреваемый, узнав, что пострадавшим выдают денежные средства решил воспользоваться этим. В гостинице Семетей представился родственником погибшей семьи. Получив деньги, вещи и продукты питания скрылся. Позже его задержали.

"Обвиняемый  в мошенничестве Кайыпбек Шакеев признал свою вину. Следствие по данному делу продолжается", - сообщили в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/354103
Теги:
авиакатастрофа
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (104 материалов)
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