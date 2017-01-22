Мошенника, представившегося родственником пострадавших водворили в СИЗО

Мошенника, представившегося родственником пострадавших в авиакатастрофе водворили в СИЗО. Об этом сегодня, 22 января, "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По их данным, соответствующее решение принял суд.

Подозреваемый, узнав, что пострадавшим выдают денежные средства решил воспользоваться этим. В гостинице Семетей представился родственником погибшей семьи. Получив деньги, вещи и продукты питания скрылся. Позже его задержали.

"Обвиняемый в мошенничестве Кайыпбек Шакеев признал свою вину. Следствие по данному делу продолжается", - сообщили в ведомстве.