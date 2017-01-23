В ИК № 8 пресечена попытка переброса неизвестного предмета через ограждение

23 января примерно в 00.10 в исправительной колонии № 8 (село Петровка) часовой произвел предупредительный выстрел в воздух, заметив граждан, пытавшихся совершить переброс предмета через ограждение учреждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По тревоге были подняты сотрудники учреждения и спецподразделения. Согласно плану взаимодействия, информация была передана в ОВД Московского района. За нарушителями организовали погоню, однако тем удалось скрыться.

В то же время была проведена контрольно-картотечная проверка осуждённых, отбывающих наказание в ИК № 8, и осмотрена контрольно-следовая полоса. Предметов переброса не обнаружено.