В ИК № 8 пресечена попытка переброса неизвестного предмета через ограждение

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ВБ

23 января примерно в 00.10 в исправительной колонии № 8 (село Петровка) часовой произвел предупредительный выстрел в воздух, заметив граждан, пытавшихся совершить переброс предмета через ограждение учреждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По тревоге были подняты сотрудники учреждения и спецподразделения. Согласно плану взаимодействия, информация была передана в ОВД Московского района. За нарушителями организовали погоню, однако тем удалось скрыться.

В то же время была проведена контрольно-картотечная проверка осуждённых, отбывающих наказание в ИК № 8, и осмотрена контрольно-следовая полоса. Предметов переброса не обнаружено.

URL: http://www.vb.kg/354151
Теги:
колонии, Чуйская область, МВД
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