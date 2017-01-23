Отравление авиационным керосином. Пятеро детей из Дача-СУ госпитализированы

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Родион Решетов

Пятеро маленьких кыргызстанцев, проживающих в пострадавшем поселке Дача-Су, сегодня были госпитализированы. Первоначальная версия - отравление авиакеросином, разлившимся по поселку после крушения Боинга 747.

Все дети находятся в третьей детской больнице г. Бишкек. Как сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения, возраст пострадавших уточняется. Вероятность отравления авиационным топливом также проверяется, уточняются результаты анализов.

"Дети поступили в третью детскую больницу. Привезли их с предварительным диагнозом "отравление авиакеросином". Пока врачи точно не могут сказать, что послужило причиной отравления. Сейчас будут сдаваться анализы и после того, как появятся результаты, уже можно что-то говорить. В ближайшее время ситуация прояснится", - сообщила сотрудник пресс-службы Минздрава Жылдыз Айгерчинова.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.

URL: http://www.vb.kg/354160
Теги:
авиакатастрофа, дети, отравление, Минздрав
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