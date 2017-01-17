АСТ Airlines выплатит компенсации всем пострадавшим в крушении Боинга

Турецкая компания АСТ Airlines выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате крушения грузового самолета Боинг 747 в селе Дача-Суу. Об этом говорится в сообщении компании на официальном сайте.

По информации АСТ Airlines, перед рейсом экипаж в течение 69 часов отдыхал в Гонконге и каких-либо технических неисправностей зарегистрировано не было. Судно перевозило 85,618 тонны груза. Сообщается, что техническая команда компании вылетела на место происшествия, расследование проводит как кыргызская, так и турецкая сторона.

"Мы находимся в постоянном контакте с Министерством транспорта и управлением гражданской авиации Кыргызстана, а также посольством Турции в Бишкеке, администрацией аэропорта. [...] Согласно предварительным данным, причиной несчастного случая не являются технические неполадки или перегруз. Действительная причина крушения будет представлена общественности после осмотра воздушного судна и места, где произошла авиакатастрофа", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 36 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов. Под ними еще могут быть живые люди.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.