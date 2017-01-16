17 января - День траура по погибшим в результате авиакатастрофы Боинга 747

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 16 января, подписал Указ "Об объявлении 17 января 2017 года днем траура в Кыргызской Республике по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолета "Боинг-747".

Текст Указа:

"16 января 2017 года в результате авиакатастрофы в Чуйской области разбился грузовой самолет "Боинг – 747", следовавший авиарейсом Гонконг – Бишкек.

Авиакатастрофа, повлекшая за собой многочисленные человеческие жертвы, явилась тяжелой утратой для всего народа Кыргызстана. Государственные органы Кыргызской Республики принимают меры по оказанию поддержки семьям погибших и пострадавшим. Глубоко скорбя по погибшим и выражая искренние соболезнования их родным и близким, постановляется:

1. Объявить 17 января 2017 года днем траура в Кыргызской Республике.

2. В день траура на всей территории Кыргызской Республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустить государственные флаги Кыргызской Республики.

3. Рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Кыргызской Республики отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

4. Правительству Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания

Президент Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаев"

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным, погибли 35 человек - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.

URL: http://www.vb.kg/353696
Теги:
авиакатастрофа, аэропорт, Китай, президент, Турция, Алмазбек Атамбаев
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