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Пропавшего в Ала-Арче 14-летнего Амира Кунакунова нашли погибшим

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Поиски 14-летнего Амира Кунакунова, пропавшего 7 ноября в горах Ала-Арчи, завершились. Подростка обнаружили погибшим. Сегодня, 9 ноября, около 16:00 спасатели обнаружили тело подростка в районе пика Электро. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По данным ведомства, тело находилось на каменистом участке горной местности. Предположительно, причиной гибели стало переохлаждение.

Как сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Алмазбек Асанов, в поисковой операции участвовали спасатели и более 100 волонтеров. Для обследования труднодоступных участков использовали 10 беспилотников и вертолет, который трижды облетел территорию. Тело подростка планируют эвакуировать по воздуху.

В МЧС также разъяснили обстоятельства поисковой операции. Первый звонок от Амира поступил 7 ноября в 19:02. Подросток сообщил, что потерял дорогу при спуске с пика Адыгине. Оперативный дежурный связался с ним, дал инструкции и с помощью геолокации определил предполагаемое местонахождение в районе пика Электро.

Однако спасательная группа в тот момент выполняла другую операцию возле хижины Рацека, где требовалась эвакуация людей. Из-за отсутствия связи в горах информацию о пропавшем подростке спасатели получили только в 22:00.

После этого трое сотрудников направились на поиски Амира, а остальные продолжили эвакуацию другой гражданки. Около полуночи спасатели выдвинулись в сторону пика Электро. Поисковые работы продолжались ночью и на следующий день. 8 ноября к операции привлекли дополнительные силы.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 ноября Амир отправился в горы, намереваясь принять участие в забеге. Однако из-за несовершеннолетия его не допустили к соревнованиям. После этого подросток самостоятельно направился в сторону ущелья Адыгине. Вечером он обратился за помощью к спасателям, сообщив, что заблудился.


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URL: https://www.vb.kg/462937
Теги:
МЧС, несовершеннолетние, погибшие, Чуйская область
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