"В Тюркском мире Анкара самолично выбрала роль "старшего брата""

Идея пантюркизма – одна из самых популярных в сегодняшней Турции. На "клавишах" тоски по имперскому прошлому очень активно играет союзная президенту Реджепу Эрдогану "Партия националистического движения". Лидер страны со своей стороны охотно поддерживает тезисы о возвращении к былому величию – для Эрдогана важен внутриполитический аспект, хлёсткие националистические лозунги помогают ему перед каждыми выборами мобилизовывать "патриотический" электорат. Однако щекотливость ситуации заключается в том, что к решению своих внутренних задач Эрдоган вынужден привлекать внешние силы. Речь о нескольких странах, которых Анкара усиленно затягивает в созданный ею этнополитический союз – Организацию тюркских государств (ОТГ). Насколько выгодно союзникам обслуживать интересы цепляющегося за власть 72-летнего Эрдогана? Вопрос, что называется, риторический.

Совсем недавно в турецкой столице Анкаре завершился XIII саммит ОТГ, объединяющей пять стран – саму Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Представители Туркменистана, Венгрии и мало кем признанной Турецкой Республики Северного Кипра приезжали на встречу в качестве наблюдателей. На пленарных заседаниях обсуждались десятки вопросов – от подтверждения статуса Палестины, мирного атома и космоса до, казалось бы, второстепенных (взаимное признание гражданства футболистов, унификация национальных алфавитов и так далее). Но, как известно, на подобном уровне мелочей не бывает. Международные аналитики сходятся во мнении, что турецкая сторона очень грамотно построила сценарий октябрьской встречи, заручившись поддержкой гостей на дальнейшие шаги, направленные на турецкую экспансию в регионы Закавказья и Центральной Азии. В частности, в Кыргызстан, который согласился посылать своих инженеров для учёбы в создаваемом в Турции Колледже оборонной промышленности. А это означает, что Бишкек смирился с положением, когда через несколько лет его солдаты и офицеры будут носить образцы оружия исключительно с клеймом "Сделано в Турции".

Правда, большая часть политических элит центральноазиатских государств с настороженностью относится к планам объединения под знаменем Великого Турана. Дело в том, что своего турецкого соседа здесь воспринимают, как выскочку, который хоть и обладает солидным капиталом, но совершенно не знает истории. Председатель "Фонда развития Азии" Александр Собянин, комментируя подобные настроения, указывает на то, что тюркоязычные народы Кыргызстана, Узбекистана, Башкортостана, Татарстана гораздо древнее своих нынешних турецких "учителей".

"Турки – дети наших народов. Как дети могут что-то указывать родителям? За турецким пантюркизмом нет базы, потому что не могут народы с тысячелетней историей воспринимать совершенно молодой турецкий народ, которому максимум несколько столетий… В Османской империи слово "турк" не было уважительным, потому что её гвардия состояла из славян, сербов, черкесов, адыгов. Элита чувствовала себя военными османами, а турк – это простой человек. Турки – молодой народ, а узбеки, киргизы, башкиры, татары – это серьёзные древние народы, которые разбивали выдающихся полководцев… Но хорошо, что сейчас переоценивают значение пантюркизма, потому что туркам это даёт дичайшие иллюзии. Так что свою энергию, деньги и людей они тратят на пустое направление, которое ничем не закончится", – подчеркнул господин Собянин в одном из недавних комментариев.

Мы привели здесь одну из точек зрения, но в Анкаре, разумеется, придерживаются диаметрально противоположного мнения. Поэтому из Турции в страны Закавказья и Центральной Азии продолжают идти потоки грантов, которыми, по сути, покупается благосклонность некоторых национальных лидеров общественного мнения, блогеров и журналистов. Цель – наводнение информационного пространства контентом об "исключительной и определяющей" роли турок в так называемом Тюркском мире. Для этого с завидной регулярностью публикуются искажённые псевдонаучные этнографические "исследования", отодвигающие другие народы на задний план.

С подобным односторонним подходом, как показывает практика, согласны далеко не все. Президент Азербайджана Алиев, например, в этот раз проигнорировал саммит организации. До Ильхама Гейдаровича, видимо начало доходить, что недавние брожения в его стране по поводу хиджабов в школах не обошлись без турецких "дрожжей". Есть надежда, что скоро и другие лидеры стран-участниц ОТГ более трезво оценят возможные последствия "братской дружбы" с турецким "султаном".