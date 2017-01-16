Создана правительственная комиссия для изучения причины авиакатастрофы

Создана правительственная комиссия для изучения причины авиационной катастрофы самолета Боинг-747 вблизи аэропорта "Манас".

Распоряжением премьер-министра Сооронбая Жээнбекова создана правительственная комиссия для изучения причин авиационной катастрофы, произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области.

Согласно распоряжению, правительственную комиссию по изучению факта авиационного происшествия, произошедшего с воздушным судном Боинг-747, приведшего к человеческим жертвам, возглавит первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

В состав данной правительственной комиссии входят:

Мухамметкалый Абулгазиев – первый вице-премьер-министр КР, председатель комиссии; Кубатбек Боронов - министр чрезвычайных ситуаций КР, заместитель председателя комиссии; Жамшитбек Калилов - министр транспорта и коммуникаций КР, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Талантбек Батыралиев - министр здравоохранения КР; Эрлан Абдылдаев - министр иностранных дел КР; Улан Исраилов - министр внутренних дел КР; Абдиль Сегизбаев - председатель Государственного комитета национальной безопасности КР; Бактыбек Кудайбергенов – полномочный представитель правительства КР в Чуйской области.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным МЧС, погибли 33 человека - это пилот, персонал борта и местные жители. Около 15 домов разрушено. Возгорание на грузовом самолете локализовано.