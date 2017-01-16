Создана правительственная комиссия для изучения причины авиакатастрофы

Создана правительственная комиссия для изучения причины авиационной катастрофы самолета Боинг-747 вблизи аэропорта "Манас".
Распоряжением премьер-министра Сооронбая Жээнбекова создана правительственная комиссия для изучения причин авиационной катастрофы, произошедшей сегодня, 16 января, в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области.
Согласно распоряжению, правительственную комиссию по изучению факта авиационного происшествия, произошедшего с воздушным судном Боинг-747, приведшего к человеческим жертвам, возглавит первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.
В состав данной правительственной комиссии входят:
Члены комиссии:
Трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным МЧС, погибли 33 человека - это пилот, персонал борта и местные жители. Около 15 домов разрушено. Возгорание на грузовом самолете локализовано.