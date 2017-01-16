Для пострадавших в авиакатастрофе проходит сбор средств

В социальной сети Facebook, а также на интернет-форуме "Дизель" начался сбор средств для пострадавших в авиакатастрофе. В настоящий момент все желающие и неравнодушные могут помочь деньгами, вещами и продуктами питания.
Пункты приема помощи:
Адрес приёма вещей и продуктов:
Бишкек, бул. Молодой Гвардии, 71а, детский хоспис. Тел.: 0556 400400 ,0312 973138, Хоспис также может забрать по городу вещи на машине.
Для тех, кто хочет помочь материально, могут перевести денежные средства на Элсом: 0555718817.
Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.31. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (Турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным МЧС, погибли 33 человека - это пилот, персонал борта и местные жители. Около 15 домов разрушено. Возгорание на грузовом самолете локализовано.