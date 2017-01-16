Для пострадавших в авиакатастрофе проходит сбор средств

В социальной сети Facebook, а также на интернет-форуме "Дизель" начался сбор средств для пострадавших в авиакатастрофе. В настоящий момент все желающие и неравнодушные могут помочь деньгами, вещами и продуктами питания.

Пункты приема помощи:

пр. Манаса, 9 (кофейня Сoffee, между ул. Московской и Боконбаева) - 0555 58 76 44 (прямой) Зуля; ул. Тоголока Молдо - Дворец спорта (кофейня Сoffee) - 0555 58 76 44 (прямой) Зуля; район ЦУМа, ул. Шопокова-Токтогула (кофейня Сoffee) - 0555 58 76 44 (прямой) Зуля. Кофейни работают ежедневно с 9 до 24 часов, все работники кофеен в курсе - помощь можно приносить в любое время - пароль "Дизель". Редакция газеты "Вечерний Бишкек", ул. Усенбаева, 2 (с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00) и вечером в мкрн. Джал - 0-555-923-565, Надежда; рынок "Дордой", "Европа", 1-й проход, 151-й контейнер - 0551332882, Наташа (nataska.visitor); магазин "Керамин", касса ул. Ахунбаева, пересечение Жукеева-Пудовкина, с 08.30 до 18.00 - 0-555-00-35-02, Галина (Malen); магазин "Дордой-Плаза", 1-й этаж, бутик B-1, тел. 69-61-73, Зарема.

Адрес приёма вещей и продуктов:

Бишкек, бул. Молодой Гвардии, 71а, детский хоспис. Тел.: 0556 400400 ,0312 973138, Хоспис также может забрать по городу вещи на машине.

Для тех, кто хочет помочь материально, могут перевести денежные средства на Элсом: 0555718817.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.31. Грузовой самолет Боинг 747, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (Турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным МЧС, погибли 33 человека - это пилот, персонал борта и местные жители. Около 15 домов разрушено. Возгорание на грузовом самолете локализовано.