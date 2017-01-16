‪#‎prayforkyrgyzstan‬. Соцсети скорбят по погибшим в крушении Боинга

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим в результате крушения грузового самолета Боинг 747 в селе Дача-Суу в Сокулукском районе. Появился хэштег #prayforkyrgyzstan, интернет-пользователи меняют фотографии профилей.
По уточненным данным, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным МЧС, погибли 33 человека - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.
КТРК снимает с эфира все увеселительные передачи. Приносим глубокие соболезнования родным и близким.— ilim karypbekov (@ilimkm) 16 января 2017 г.
Ужасная трагедия. 15 кыргызстанцев погибли сразу. Надо объявлять траур— Mahinur (@_Niyazova) January 16, 2017
32... #Bishkek #prayforKyrgyzstan pic.twitter.com/g0BKSKCnlp— Аyperi Seyitbekova (@AyperiS) 16 января 2017 г.