‪#‎prayforkyrgyzstan‬. Соцсети скорбят по погибшим в крушении Боинга

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Наталья Ли

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим в результате крушения грузового самолета Боинг 747 в селе Дача-Суу в Сокулукском районе. Появился хэштег ‪#‎prayforkyrgyzstan, интернет-пользователи меняют фотографии профилей.

По уточненным данным, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным МЧС, погибли 33 человека - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.

#prayforkyrgyzstan

Фото опубликовано @kolyaski_avtokresla_kg

#prayforkyrgyzstan #TK6491 Соболезную.

Фото опубликовано B E L E K_K U R M A N T A E V (@belek_kgz)

URL: http://www.vb.kg/353680
Теги:
авиакатастрофа, социальные сети
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