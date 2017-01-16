‪#‎prayforkyrgyzstan‬. Соцсети скорбят по погибшим в крушении Боинга

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим в результате крушения грузового самолета Боинг 747 в селе Дача-Суу в Сокулукском районе. Появился хэштег ‪#‎prayforkyrgyzstan, интернет-пользователи меняют фотографии профилей.

По уточненным данным, трагедия произошла сегодня, 16 января, в 07.18. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул (турецкие авиалинии), планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района. По последним данным МЧС, погибли 33 человека - это персонал борта и местные жители. 17 домов полностью разрушены.

КТРК снимает с эфира все увеселительные передачи. Приносим глубокие соболезнования родным и близким. — ilim karypbekov (@ilimkm) 16 января 2017 г.

Ужасная трагедия. 15 кыргызстанцев погибли сразу. Надо объявлять траур — Mahinur (@_Niyazova) January 16, 2017

#prayforkyrgyzstan Фото опубликовано @kolyaski_avtokresla_kg Янв 15 2017 в 9:42 PST