Они больше не проснулись. Истории семей, погибших в крушении самолета

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Айдана Абдуваитова

Новый 2017 год для Кыргызстана начался с трагедиии. Утром 16 января, когда вся страна спала мирно, жизнь 37 человек оборвалась неожиданно. Большинство из них остались под завалами разрушенных домов, кого сумели, спасли, а кому-то помощь оказалась уже не нужной.

К настоящему моменту опознали останки всех 38 погибших.

Семья Шералиевых

7-летний Жакшылык в одночасье стал полным сиротой. За пару минут он потерял отца, мать и двух маленьких сестер. Его самого спасла только счастливая случайность - он спал ближе к стене и при обрушении не пострадал. Его родители - 26-летняя мама Акмарал и 27-летний папа Уларбек пытались укрыть собой двух младших дочерей - 4-летнюю Сабину и 2-летнюю Айдай. При развале завалов их нашли вместе.

Мальчик сутки находился в больнице с неврозом. Во время интервью он выглядел слегка растерянным и, кажется, еще не осознавал случившегося.

Он рассказал, что накануне трагедии семья была в гостях у дедушки, где их уговаривали остаться, но родители все же решили вернуться домой, а утром их не стало.

Накануне семью похоронили, а мальчик остался с родственниками.

Сестры Белековы

Родители 13-летней Мадины и 6-летней Адинай Белековых уехали в Нарын на похороны родственников, а девочек оставили у соседей. Тогда родители еще не знали, что увидят своих дочерей уже в морге.

Из-за сильных травм Мадину опознали самой последней в списке.

Кожоналиева Наргиза

Она работала в МП "Тазалык" и на момент катастрофы находилась на 8-м месяце беременности. В то утро она осталась дома, когда муж, Мырза Доконов, увел маленькую 5-летнюю дочь в садик. Вернувшись, он нашел лишь завалы дома, а под ними и ее.

Семья Камиловых

В этой семье выжил только муж - 29-летний Сагынбек Рахманов. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Под завалами дома погибли его супруга, 23-летняя Венера Дуйшеева, которая находилась на седьмом месяце беременности и сыновья - четырехлетний Иса и шестилетний Али. Накануне их похоронили на малой родине - в селе Масы Ноокенского района.

Семья Осмоновых

В результате крушения погибли все члены семьи Осмоновых - 36-летний глава семьи Санжарбек Осмонов, его беременная жена - 32-летняя Кундуз Чомуева и их дети - 3-летний Анарбек, 11-летний Айболот и 10-летняя Аяна.

Семью похоронили в селе Манас Сокулукского района.

Семья Орозбаевых

В этой семье погибли: мать - 58-летняя Бунаркан, дочь - 28-летняя Айжамал, младший сын - 11-летний Тимур и два родственника, которые гостили у них в тот день - 41-летняя Айнуса Келишова и 11-летний Айбол.

Агентство "Турмуш" сообщает, что через месяц Айжамал собиралась выйти замуж и семья завершала последние приготовления к свадьбе.

Семья Наргизы Джумакуновой

В катастрофе погибла вся семья - сама Наргиза Джумакунова, которая недавно родила, ее муж - Азамат Дербишалиев и дети - шестилетний Актан и годовалая Раяна Абакировы.

Семья Солтокеновых

В этой семье тоже погибли все: отец - 57-летний Анарбек, мать - 48-летняя Фарида и их двое детей - 28-летний Айбек и восьмилетняя Мариям. Старший сын - Нурбир узнал о трагедии в Казахстане, где он работал. Позавчера родственники позвонили ему и попросили срочно приехать, а вернувшись, он не нашел ни дома, ни семью.

Семья Карыпбаевых

Им также не суждено было проснуться тем утром. В этой семье погибли отец, мать и дети - 2-летняя Жылдыз, 5-летний Эрзат и 20-летний Аман. 15 января у Эрзата был день рождения и в этот день у них гостили дети родственников - 15-летний Байнур и 6-летняя Сайкал. Они находятся в больнице.

С полным списком погибших можно ознакомиться здесь.

Члены экипажа "Боинг - 747"

  1. Ибрагим Гюржан Диранжи - капитан. Изначально являлся военным пилотом и имел многолетний опыт в авиации. На момент трагедии он налетал уже 10 тыс. 821 час полета и все они были совершены успешно. На грузовом самолете Боинг - 747 он пролетел 833 летных часа.
  2. Казим Ондюль - второй пилот. В общей сложности он имел опыт в 5 тысяч 910 летных часов и на борту Боинга 747 он налетал 1771 летных часов опыта.
  4. Мелих Ослан - грузчик.
  5. Ихсан Кожа - грузчик.

Акын-импровизатор Асылбек Маратов вчера написал песенный плач о погибших. Под комуз акын оплакивает погибших, осиротевших детей и взрослых, которые потеряли свои семьи, и призывает пострадавших и всех кыргызстанцев сплотиться в горе.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/353815
Теги:
авиакатастрофа
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (66 материалов)
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Комментарии
Али
18.01.2017, 09:02

Ыймандары саламат болсун! Кайгырып атабыз.

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Жалоба модератору
патриот
18.01.2017, 09:47

целые семьи,сердце разрывается, надеюсь все попали в рай

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карпинская
18.01.2017, 10:06

до сих пор не могу прийти в себя...

для меня это большое горе, трагедия..

нет, моих родных или знакомых не было среди погибших и пострадавших..

но это были мои соотечественники, мои родные кыргызы..

от хорошей жизни что ли они с юга приехали со своими семьями на север ? приехали работать, кормить свои семьи, растить детей...жили в скромно, трудились...

к сожаленью, есть среди нас такие твари, как кыргызская божена рынска, которые глумятся над горем людей, считая южан вторым сортом..

врагов далеко искать не надо..враг под боком..

приношу мои соболезнования моему народу

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Жалоба модератору
13
18.01.2017, 11:00

Я мужчина но я плачу. Это нормально?!

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Жалоба модератору
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