Список 37 погибших в результате крушения Боинга 747

По данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, в морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознаны 37 тел, поступивших с места авиационной катастрофы Боинга 747, произошедшей 16 января в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области.

Список погибших:

1. Белекова Адинай Руслановна, 2010 года рождения

2. Жумаалы кызы Акмарал, 1991 года рождения

3. Осмонов Санжарбек Адыманапович, 1981 года рождения

4. Ибрагим Даранджи, 1958 года рождения

5. Орозбаева Айжамал Максатбековна, 1989 года рождения

6. Карыпбаев Эрзат Нурланович, 2011 года рождения

7. Шаршенбеков Руслан Нурланович, 2011 года рождения

8. Шералиева Сабина Уларбековна, 2012 года рождения

9. Карыпбаева Жылдыз Нурлановна, 2015 года рождения

10. Исакова Гулжан Муратбековна, 1980 года рождения

11. Батыров Суйун Жапарович, 1966 года рождения

12. Хазим Ондуна, 1958 года рождения

13. Солтокенов Айбек Анарбекович, 1988 года рождения

14. Курманбеков Аман Кубанычбекович, 1997 года рождения

15. Солтокенов Анарбек Садыбакасович, 1960 года рождения

16. Шайырбек уулу Айбол, 2006 года рождения

17. Келишова Айнуса, 1976 года рождения

18. Кожоналиева Наргиза Эсенкуловна, 1988 года рождения

19. Максатбеков Тимур Зарлыкбекович, 2005 года рождения

20. Солтокенова Мариям Анарбековна, 2009 года рождения

21. Осмонов Айболот Санжарович, 2006 года рождения

22. Шералиева Айдай Уларбековна, 2015 года рождения

23. Белекова Мадина Руслановна 2003 года рождения

24. Исхон Коша,1964 года рождения

25. Санжар кызы Айяна, 2007 года рождения

26. Камилов Али Сагынович, 2011 года рождения

27. Дуйшеева Венера Рахманкуловна, 1993 года рождения

28. Шерали уулу Уларбек, 1990 года рождения

29. Солтокенова Фарида Алмазбековна,1969 года рождения

30. Орозбаева Бунаркан, 1959 года рождения

31. Абакиров Актан Азаматович, 2011 года рождения

32. Абакирова Раяна Азаматовна, 2016 года рождения

33. Джумакунова Наргиза Болотбековна, 1984 года рождения

34. Дербишалиев Азамат Абакирович, 1983 года рождения

35. Чомуева Кундуз Тагайбековна, 1985 года рождения

36. Осмонов Анарбек Санжарбекович, 2014 года рождения

37. Камилов Иса Сагынович, 2013 года рождения.

Напомним, что родственникам погибших в результате авиационной катастрофы Боинга 747 выдано 34 тела.

В настоящее время в морге находятся три тела погибших членов экипажа самолета. Как отмечается, тело одного из членов экипажа еще не доставлено в Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы.

Спасатели все еще продолжают поисковые работы на месте происшествия.

Напомним, трагедия произошла 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.