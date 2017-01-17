Список 37 погибших в результате крушения Боинга 747

По данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, в морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознаны 37 тел, поступивших с места авиационной катастрофы Боинга 747, произошедшей 16 января в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области.
Список погибших:
1. Белекова Адинай Руслановна, 2010 года рождения
2. Жумаалы кызы Акмарал, 1991 года рождения
3. Осмонов Санжарбек Адыманапович, 1981 года рождения
4. Ибрагим Даранджи, 1958 года рождения
5. Орозбаева Айжамал Максатбековна, 1989 года рождения
6. Карыпбаев Эрзат Нурланович, 2011 года рождения
7. Шаршенбеков Руслан Нурланович, 2011 года рождения
8. Шералиева Сабина Уларбековна, 2012 года рождения
9. Карыпбаева Жылдыз Нурлановна, 2015 года рождения
10. Исакова Гулжан Муратбековна, 1980 года рождения
11. Батыров Суйун Жапарович, 1966 года рождения
12. Хазим Ондуна, 1958 года рождения
13. Солтокенов Айбек Анарбекович, 1988 года рождения
14. Курманбеков Аман Кубанычбекович, 1997 года рождения
15. Солтокенов Анарбек Садыбакасович, 1960 года рождения
16. Шайырбек уулу Айбол, 2006 года рождения
17. Келишова Айнуса, 1976 года рождения
18. Кожоналиева Наргиза Эсенкуловна, 1988 года рождения
19. Максатбеков Тимур Зарлыкбекович, 2005 года рождения
20. Солтокенова Мариям Анарбековна, 2009 года рождения
21. Осмонов Айболот Санжарович, 2006 года рождения
22. Шералиева Айдай Уларбековна, 2015 года рождения
23. Белекова Мадина Руслановна 2003 года рождения
24. Исхон Коша,1964 года рождения
25. Санжар кызы Айяна, 2007 года рождения
26. Камилов Али Сагынович, 2011 года рождения
27. Дуйшеева Венера Рахманкуловна, 1993 года рождения
28. Шерали уулу Уларбек, 1990 года рождения
29. Солтокенова Фарида Алмазбековна,1969 года рождения
30. Орозбаева Бунаркан, 1959 года рождения
31. Абакиров Актан Азаматович, 2011 года рождения
32. Абакирова Раяна Азаматовна, 2016 года рождения
33. Джумакунова Наргиза Болотбековна, 1984 года рождения
34. Дербишалиев Азамат Абакирович, 1983 года рождения
35. Чомуева Кундуз Тагайбековна, 1985 года рождения
36. Осмонов Анарбек Санжарбекович, 2014 года рождения
37. Камилов Иса Сагынович, 2013 года рождения.
Напомним, что родственникам погибших в результате авиационной катастрофы Боинга 747 выдано 34 тела.
В настоящее время в морге находятся три тела погибших членов экипажа самолета. Как отмечается, тело одного из членов экипажа еще не доставлено в Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы.
Спасатели все еще продолжают поисковые работы на месте происшествия.
Напомним, трагедия произошла 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.
Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.
По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители.
Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".
Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.
17 января в Кыргызстане объявлен днем траура. Правительственная комиссия выяснит причины авиакатастрофы.