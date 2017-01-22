Минздрав: В больнице скончался потерпевший в авиакатастрофе

390  0
ВБ

В больнице скончался потерпевший в авиакатастрофе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения КР.

По их данным, Сагынбек Рахманов, 29 лет, поступил 16 января в 09.45 в БНИЦТиО с диагнозом: ожог пламенем 3-4-й степени туловища, обеих нижних конечностей, ягодиц 45% (40% глубоких).

Общее состояние за время нахождения в реанимационном отделении оставалось крайне тяжелым. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, гемодиализ и необходимую медикаментозную терапию.

21 января в 12.00 на фоне аппаратного дыхания произошла остановка сердца. Проведенные реанимационные мероприятия остались без эффекта, в 12.30 констатирована смерть.

Минздрав выражает глубокие соболезнования родным и близким.

URL: http://www.vb.kg/354100
Теги:
авиакатастрофа, Минздрав
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  