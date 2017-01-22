Минздрав: В больнице скончался потерпевший в авиакатастрофе

В больнице скончался потерпевший в авиакатастрофе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения КР.

По их данным, Сагынбек Рахманов, 29 лет, поступил 16 января в 09.45 в БНИЦТиО с диагнозом: ожог пламенем 3-4-й степени туловища, обеих нижних конечностей, ягодиц 45% (40% глубоких).

Общее состояние за время нахождения в реанимационном отделении оставалось крайне тяжелым. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, гемодиализ и необходимую медикаментозную терапию.

21 января в 12.00 на фоне аппаратного дыхания произошла остановка сердца. Проведенные реанимационные мероприятия остались без эффекта, в 12.30 констатирована смерть.

Минздрав выражает глубокие соболезнования родным и близким.