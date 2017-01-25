Депутаты не одобряют повышение налогов на авто с мощным двигателем

Сегодня, 25 января, на заседании парламента депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Поправки предусматривают повышение налогов на роскошь. В частности, это коснется водителей авто с объемом двигателя более 3 тыс. куб. сантиметров.

По словам министра экономики Арзыбека Кожошева, данная норма позволит увеличить поступления в бюджет на 180 млн сомов.

"В настоящий момент всего зарегистрировано 965 тысяч единиц автотранспорта. Авто до 3 тыс. кубов не коснется повышение налогов. Для машин свыше 3 тыс. кубов налог будет до 4,5 тыс. сомов. Основная цель - пополнение местного бюджета. Повышение налогов коснется только 3% автотранспорта налогов", - сказал Кожошев.

Однако данные изменения не нашли одобрения у некоторых депутатов. Так, по словам Акылбека Жапарова, таким образом в страну будут ввозиться старые автомобили, что плохо скажется на здоровье граждан.

"Нужно повышать налоги для автомобилей старого года выпуска и понижать для тех, что выпустились не так давно", - сказал Жапаров.

В свою очередь его коллега от фракции "Республика - Ата-Журт" Жыргалбек Турускулов также выступил против данного законопроекта. По его словам, Минэкономики не стоит лезть в карман простых граждан.

"Министр экономики утверждает, что основная цель - повышение и развитие экономики, но многие фермеры ездят на авто с таким объемом. Не стоит лезть в карман к простым гражданам, они сами себя кормят. Я считаю, нужно повышать коэффициент старых машин, ведь это отрицательно сказывается на экологии", - сказал Турускулов.

Все доводы министра о том, что изменения коснутся только дорогих машин, парламентарии не стали слушать до конца.