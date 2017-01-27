"ВБ" и Минздрав объясняют, как распознать менингит

Согласно еженедельному мониторингу заболеваемости гриппом и ОРВИ, эпидемиологическая ситуация в республике стабильная, рапортуют в Министерстве здравоохранения. Но при этом гражданам не стоит расслабляться. Есть еще одна более опасная болезнь, которая может вас поджидать в зимнее время года - менингит.

Менингит - это воспалительное поражение оболочек головного и спинного мозга. Является тяжелым заболеванием и опасен для человека своими осложнениями. Болезнь занимает 10-е место в мире среди причин смертности от инфекционных болезней.

Менингит обычно начинается остро. Первые симптомы могут напоминать сильную простуду: высокая температура тела до 40 нрадусов, озноб, мышечные и суставные боли, слабость.

Последствиями перенесенного менингита могут стать эпилепсия, глухота, параличи, парезы, гормональные дисфункции и гидроцефалия. Вообще, менингококковой инфекцией могут быть поражены любые органы и системы организма, поэтому восстановление после перенесенного воспаления мозговых оболочек длится очень долго, а в некоторых случаях и всю жизнь. Только немедленное обращение за помощью к врачам поможет снизить риск развития осложнений и последствий менингита.

Каким может быть менингит? Он может быть первичным и вторичным. Если при заражении организма сразу поражаются мозговые оболочки, то развивается первичный менингит (болезнь сразу поражает головной мозг). При вторичном на фоне основного заболевания (эпидемический паротит, отит и др.) происходит распространение инфекции с последующим поражением оболочек мозга. Менингит практически всегда протекает остро (болезнь развивается в течение нескольких дней) и часто характеризуется тяжелым течением. Исключение составляет только туберкулезный менингит, который развивается в течение нескольких недель или даже месяцев.

Каковы причины возникновения первичного менингита? Бактерии. Главной причиной менингита является менингококковая инфекция. Источником заражения являются носители менингококковой инфекции (больные назофарингитом, кишечными инфекциями). Как правило, данная инфекция передается воздушно-капельным путем. Чаще всего менингококковая инфекция встречается среди городского населения (скученность в транспорте в холодное время года). Менингококковая инфекция в детских коллективах может вызывать вспышки заболевания. Другой причиной менингита может быть вирусная инфекция. Чаще всего болезнь возникает на фоне энтеровирусной инфекции, но может возникнуть на фоне герпеса (ветрянки), краснухи, кори, свинки.

Каковы причины возникновения вторичного менингита? Основными причинами возникновения вторичного менингита являются: Гнойные воспаления кожи и тканей лица или шеи; воспалительные болезни уха (острый или хронический отиты, мастоидиты и т.д.); болезни носовой полости и его пазух (ринит, синусит); гнойные осложнения болезней ротовой полости и горла (кариес зубов, тонзиллит и т.д.); остеомиелит костей черепа; абсцесс легкого . В случае неправильного лечения данных заболеваний инфекция может распространиться на мозговые оболочки и вызвать менингит.

Основные признаки: 1. Головная боль. Это вообще считается основным признаком, но данный болевой синдром будет иметь отличительные черты: 1. Головная боль. Это вообще считается основным признаком, но данный болевой синдром будет иметь отличительные черты: головная боль постоянная; имеется чувство распирания черепной коробки изнутри; интенсивность болевого синдрома возрастает при наклонах головы вперед и назад, а также при поворотах влево-вправо; головная боль при менингите становится сильнее при громких звуках и слишком ярком цвете. 2. Напряжение мышц затылка. Речь не идет о судорожном синдроме, просто человек не может лечь на спину в привычном положении, он обязательно отклонит голову назад, так как в противном случае испытывает сильный болевой синдром. 3. Расстройство пищеварения. Это означает, что одним из признаков рассматриваемого воспалительного процесса в оболочках головного мозга являются тошнота и рвота. Обратите внимание: рвота будет многократной, даже при условии полного отказа больного от пищи. 4. Гипертермия. Повышение температуры тела при менингите всегда сопровождается ознобом, общей слабостью и повышенным потоотделением. 5. Светобоязнь. Больной с развивающимся воспалительным процессом в оболочке головного мозга не в состоянии смотреть на яркий свет – это сразу вызывает острую головную боль. 6. Нарушение сознания. Речь идет о снижении уровня сознания – пациент становится вялым, на вопросы отвечает медленно, а в определенный момент и вовсе перестает реагировать на обращенную к нему речь. 7. Психическое расстройство. У человека могут появиться галлюцинации, агрессия или апатия. 8. Судорожный синдром. Больной может испытывать судороги нижних и верхних конечностей, в редких случаях на фоне судорог появляются непроизвольные мочеиспускание и дефекация. 9. Косоглазие. Если при прогрессировании воспалительного процесса задеты глазные нервы, то у больного начинается ярко выраженное косоглазие. 10. Мышечные боли.