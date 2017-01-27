"ВБ" и Минздрав объясняют, как распознать менингит

Согласно еженедельному мониторингу заболеваемости гриппом и ОРВИ, эпидемиологическая ситуация в республике стабильная, рапортуют в Министерстве здравоохранения. Но при этом гражданам не стоит расслабляться. Есть еще одна более опасная болезнь, которая может вас поджидать в зимнее время года - менингит.
Менингит - это воспалительное поражение оболочек головного и спинного мозга. Является тяжелым заболеванием и опасен для человека своими осложнениями. Болезнь занимает 10-е место в мире среди причин смертности от инфекционных болезней.
Менингит обычно начинается остро. Первые симптомы могут напоминать сильную простуду: высокая температура тела до 40 нрадусов, озноб, мышечные и суставные боли, слабость.
Последствиями перенесенного менингита могут стать эпилепсия, глухота, параличи, парезы, гормональные дисфункции и гидроцефалия. Вообще, менингококковой инфекцией могут быть поражены любые органы и системы организма, поэтому восстановление после перенесенного воспаления мозговых оболочек длится очень долго, а в некоторых случаях и всю жизнь. Только немедленное обращение за помощью к врачам поможет снизить риск развития осложнений и последствий менингита.
Основными причинами возникновения вторичного менингита являются:
В случае неправильного лечения данных заболеваний инфекция может распространиться на мозговые оболочки и вызвать менингит.
головная боль постоянная;
имеется чувство распирания черепной коробки изнутри;
интенсивность болевого синдрома возрастает при наклонах головы вперед и назад, а также при поворотах влево-вправо;
головная боль при менингите становится сильнее при громких звуках и слишком ярком цвете.
2. Напряжение мышц затылка. Речь не идет о судорожном синдроме, просто человек не может лечь на спину в привычном положении, он обязательно отклонит голову назад, так как в противном случае испытывает сильный болевой синдром.
3. Расстройство пищеварения. Это означает, что одним из признаков рассматриваемого воспалительного процесса в оболочках головного мозга являются тошнота и рвота. Обратите внимание: рвота будет многократной, даже при условии полного отказа больного от пищи.
4. Гипертермия. Повышение температуры тела при менингите всегда сопровождается ознобом, общей слабостью и повышенным потоотделением.
5. Светобоязнь. Больной с развивающимся воспалительным процессом в оболочке головного мозга не в состоянии смотреть на яркий свет – это сразу вызывает острую головную боль.
6. Нарушение сознания. Речь идет о снижении уровня сознания – пациент становится вялым, на вопросы отвечает медленно, а в определенный момент и вовсе перестает реагировать на обращенную к нему речь.
7. Психическое расстройство. У человека могут появиться галлюцинации, агрессия или апатия.
8. Судорожный синдром. Больной может испытывать судороги нижних и верхних конечностей, в редких случаях на фоне судорог появляются непроизвольные мочеиспускание и дефекация.
9. Косоглазие. Если при прогрессировании воспалительного процесса задеты глазные нервы, то у больного начинается ярко выраженное косоглазие.
10. Мышечные боли.
Наиболее эффективной мерой профилактики менингита является вакцинация детей и взрослых против возбудителей этой болезни. Важной мерой профилактики вторичного менингита является правильное и своевременное лечение болезней.
В частности:
Категорически запрещается выдавливать или растирать фурункулы или крупные прыщи на лице или шее.
В случае отита, синусита следует как можно скорее известить врача и проводить лечение под его контролем.
Расспросите вашего семейного врача относительно возможности проведения вакцинации в поликлинике.
Самолечение при менингите недопустимо.