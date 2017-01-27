В Кыргызстане сократилось количество проверяющих госорганов

Количество госорганов, контролирующих бизнес, сократилось. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Согласно новому постановлению, теперь надзорной функцией обладают:

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком; Государственное агентство антимонопольного регулирования; Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса; Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности; Государственная инспекция по экологической и технической безопасности; Социальный фонд; Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Минздраве; Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Минздраве; Департамент драгоценных металлов при Минфине.

Ранее надзорной функцией обладали 11 госорганов.

Сокращение проверяющих органов в Минэкономики объяснили функциональными и структурными изменениями в правительстве. В частности, при трансформации Госагентства по геологии и минеральным ресурсам в Госкомитет по промышленности, энергетике и недропользованию функции надзора за рациональным использованием и охраной недр были переданы в Госэкотехинспекцию, а после ликвидации Госинспекции по метрологическому надзору функции метрологического надзора также были переданы Госэкотехинспекции.