В Кыргызстане сократилось количество проверяющих госорганов

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Айдана Абдуваитова

Количество госорганов, контролирующих бизнес, сократилось. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Согласно новому постановлению, теперь надзорной функцией обладают:

  1. Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком;
  2. Государственное агентство антимонопольного регулирования;
  3. Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса;
  4. Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности;
  5. Государственная инспекция по экологической и технической безопасности;
  6. Социальный фонд;
  7. Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Минздраве;
  8. Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Минздраве;
  9. Департамент драгоценных металлов при Минфине.

Ранее надзорной функцией обладали 11 госорганов.

Сокращение проверяющих органов в Минэкономики объяснили функциональными и структурными изменениями в правительстве. В частности, при трансформации Госагентства по геологии и минеральным ресурсам в Госкомитет по промышленности, энергетике и недропользованию функции надзора за рациональным использованием и охраной недр были переданы в Госэкотехинспекцию, а после ликвидации Госинспекции по метрологическому надзору функции метрологического надзора также были переданы Госэкотехинспекции.

URL: http://www.vb.kg/354402
Теги:
бизнес, Минэкономики
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