В Кыргызстане сократилось количество проверяющих госорганов

Количество госорганов, контролирующих бизнес, сократилось. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.
Согласно новому постановлению, теперь надзорной функцией обладают:
Ранее надзорной функцией обладали 11 госорганов.
Сокращение проверяющих органов в Минэкономики объяснили функциональными и структурными изменениями в правительстве. В частности, при трансформации Госагентства по геологии и минеральным ресурсам в Госкомитет по промышленности, энергетике и недропользованию функции надзора за рациональным использованием и охраной недр были переданы в Госэкотехинспекцию, а после ликвидации Госинспекции по метрологическому надзору функции метрологического надзора также были переданы Госэкотехинспекции.