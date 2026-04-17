Прокуратура выявила незаконное доначисление налогов на 91 млн сомов

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики выявила нарушения в действиях должностных лиц налоговых органов при проверке ОсОО "Б", в результате которых предпринимателю необоснованно доначислили свыше 91 млн сомов.

Как сообщили в надзорном органе, нарушения выразились в использовании недостоверных данных, ошибках при определении товарно-материальных остатков, а также незаконном начислении налога на добавленную стоимость.

По итогам прокурорского реагирования незаконно начисленные суммы отменены, права субъекта предпринимательства восстановлены.

Кроме того, четыре должностных лица налоговой службы привлечены к административной ответственности в виде штрафов в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях.

В прокуратуре подчеркнули, что продолжают работу по защите прав бизнеса и пресечению незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей.


